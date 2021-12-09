Більше жодних безкоштовних пакетиків: чи є альтернатива "майкам" і як на кінець епохи целофану реагують українці

Більше жодних безкоштовних пакетиків: чи є альтернатива "майкам" і як на кінець епохи целофану реагують українці

Тонкі пакети стають платними. Держава затвердила для них єдиний тариф: одна торбинка коштуватиме від двох до трьох гривень.

Відзавтра в Україні заборонено розповсюджувати надтонкі та тонкі пакети, які у народі називають "майками", задарма. Згодом вони і зовсім мають зникнути. Колись їхній винахід вважали проривом, а тепер із пластиком бореться увесь світ.

Про те, чи є альтернатива пластиковим пакетам і як на кінець епохи целофану реагують українці - 9 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Обійтися без пластику можна. Це доводить світовий досвід. Україна стала 87-ою країною в списку тих, що обмежили або й геть заборонили пластик.

Завтра стартує перший етап. Тонкі пакети стають платними. Держава затвердила для них єдиний тариф: одна торбинка коштуватиме від двох до трьох гривень.

Другий етап розпочнеться в березні наступного року .Тоді вже навіть продаж таких мішечків буде під забороною. Виняток - для м'яса, риби та сипучих товарів.

Ну і третій етап запланований на 2023 рік. Доти пластикові пакети мають геть зникнути з обігу.

"Немає технологій переробки такого одноразового пластику. Його можна вивезти на полігон, що заборонено і небажано. Інша альтернатива - його можна спалити, а спалення - це шкода навколишньому середовищу", - пояснює т.в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Від завтра з магазинів України зникнуть безкоштовні пакети "майки"

Єдиний вихід у такій ситуації - просто перестати ними користуватися. До прикладу, зараз кожен українець використовує пів тисячі пластикових мішечків на рік. Ними захаращені водойми і поля. Потім мікропластик потрапляє в організм тварин і самих людей. За тиждень кожен з українців з'їдає цілу кредитку.

Альтернативою целофану може стати біорозкладний пакет, від якого максимум за чотири місяці, залишиться тільки пил.

Нагадаємо:

1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Читайте також: