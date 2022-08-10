Більше ніяких корків: на кордоні з Польщею хочуть встановити електронну чергу для вантажівок

Роблять це, аби розвантажити дороги, бо черги з вантажівок на кордоні розтягуються на кілька кілометрів.

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею, що розташовані у Львівській області, хочуть запровадити електронну чергу для вантажівок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30 за 9 серпня.

Уже триває будівництво трьох майданчиків на україно-польському кордоні: у Рава-Руській, Шегинях та Краківці. Їх облаштують санвузлами та кімнатами відпочинку.

Тариф на в'їзд ще встановлюють, однак відомо, що йдеться про суму близько восьми євро, не зважаючи на кількість днів перебування.

Роблять це, аби розвантажити дороги, бо черги з вантажівок на кордоні розтягуються на кілька кілометрів. Коли ж паркомісця добудують, планують видавати водіям електроні номери та призначати час заїзду до пункту пропуску.

"Коли буде електронна черга, можна буде реєструватися онлайн на певну годину і не обов’язково під’їжджати під кордон і стояти добу, дві-три. Можна буде зупинитися на в’їзді у Львів і мати свою годину в’їзду до пункту пропуску", - розповів Юрій Бучко, заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні спалахнув протест водіїв, у Львівській ОВА відреагували.

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