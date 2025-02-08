Більше року жили у підвалі: на Миколаївщині шокували, як рятуються від обстрілів

У Первомайській громаді на Миколаївщині десятки людей понад рік жили у підвалі житлового будинку. Це було єдине безпечне місце під час активних бойових дій, де можна було поспати, приготувати їсти і зігрітися.

Про це в ексклюзивному репортажі TSN.ua розповів заступник начальника Первомайської громади з гуманітарних питань Валерій Ліщук.

Миколаїв сьогодні потроху оговтується від постійних обстрілів, в місто повернулося багато людей і стало тихіше, та куди гірша ситуація в області. Частина регіону все ж потрапила під російську окупацію. Є громади, які окупанти намагалися стерти з лиця землі. Одна з таких Первомайська.

“Ми з вами знаходимося в підвальному приміщенні, де до війни я як підприємець займався вирощуванням равликів. На початку війни я дав це приміщення для людей, щоб вони могли тут перебувати в безпеці під час бойових дій. У цьому приміщенні люди трохи більше чим рік прожили, і це було одне із найбезпечніших місць в громаді. Люди сюди приходили, отримували гуманітарну допомогу, тут видача була під час бойових дій. На постійній основі тут проживали. Максимальна кількість була десь приблизно до 80 людей. Потім, коли були інтенсивні бойові дії, людей стало все менше і менше, 20 осіб тут проживало”, – каже Валерій Ліщук.

Підвал, де жили місцеві / Скриншот із відео

За його словами, коли в громаді не було ні світла, ні газу, люди поприносили сюди свої газові плити та балони з будинків. Таким чином мали змогу приготувати їсти.

“І ліжка позносили. Не було ж ні світла, ні газу. Десь за рахунок сонячних панелей виживали, десь включали генератор – люди виживали як могли. Це приміщення багатьох врятувало, не було просто інших місць, де можна було б нормально безпечно проживати. Тут був такий осередок, де люди з усього Первомайського приїжджали. Ми привозили хліб, привозили продукти, бо я був волонтером, і таким чином допомагали людям”, – каже Валерій Ліщук.

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