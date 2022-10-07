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«Більшість обміняних повернуться вбивати»: репортаж з табору полонених (фото)

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«Більшість обміняних повернуться вбивати»: репортаж з табору полонених (фото)

Табір для російських полонених

Журналіст ТСН.ua побував в найбільшій установі, де утримують російських та "ЛДНРівських" полонених.

В єдиному  та  найбільшому таборі України та  Європи для  російських та "ЛДНРівських" військовополонених показали, як  живуть та  чим  займаються ті, хто прийшов  вбивати  українців.

Журналіст ТСН.ua побував  у  цій  установі. Її точне  місце розташування, кількість полонених - не  розголошується владою. Так рекомендували військові та  українська  розвідка.

Найперші  полонені, які  сюди  потрапили декілька  місяців  тому, були  впевнені, що їх очікує знущання,  катування, деякі, навіть, вважали - їм відріжуть все, що відрізається.

"У них  був  страх. Коли їх привезли, надали  можливість помитись, одягнутись, коли нагодували - страх розвіявся, але  вони не  могли  спочатку звикнути  до  цього", - розповіли  нам  в  установі. Як ми з’ясували, наймолодшому  серед  полонених - 19 років, найстаршому - 56.три

Перші дні

Після  того, як  черговий  солдат "другої армії" світу переступив  поріг цього табору, він  проходить низку обов’язкових процедур. Серед  них: здача  на  зберігання особистих речей, форми, медогляд, отримання білизни  та  одягу. Після  цього полонені відправляються на  14-денний карантин. Простіше  кажучи, проходять  адаптацію. Деяких навіть навчають правильно  користуватись електрочайником та  бойлером.

Форма російських полонених / ©
Форма російських полонених

Після  проходження  карантину полонені  направляються в інші житлові  корпуси.

Один з корпусів для полонених / ©
Один з корпусів для полонених

У  кожного  з  них є  ліжко,  постільна  білизна та невеличка тумбочка для  особистих  речей.

Житлове приміщення для полонених / ©
Житлове приміщення для полонених

Деякі  з  полонених виявляють  бажання  читати - для  цього в  тюремній  бібліотеці беруть  книжки. Наприклад, біля  ліжка одного з  них  ми  побачили  підручник з  географії України, інший  полонений, як  виявилось, вивчає фізику.

В полоні окупанти вивчають географію України по підручнику / ©
В полоні окупанти вивчають географію України по підручнику

"Багато з  них прохають  дати підручники  з  англійської мови", - розповіли  нам  працівники табору.

Режим  дня

Як і вимагає міжнародне  законодавство, полонені в  таборі мають право  на  сон протягом 8 годин. Будять їх о 6-й ранку, дають час  на  ранкові  процедури. Після  сніданку полонені  працюють. Далі  за  розкладом - обід. Після  завершення  робочого  часу в  них  дозвілля. За  бажанням та  після  узгодження вони  можуть навіть грати в футбол на тюремному стадіоні. Після вечері також надається вільний час.

Тюремна перукарня для російських полонених / ©
Тюремна перукарня для російських полонених

Як розповіли нам в цьому таборі, багато хто з полонених виявляє бажання дивитись теленовини. В момент приїзду журналіста достатньо велика група полонених вивчала слова відомих українських пісень, щоб потім співати їх.

Російські полонені вчать слова українських пісень / ©
Російські полонені вчать слова українських пісень

Після вечірніх процедур, о 22:00, полонені мають право піти спати. На вихідних до них приїжджає священик, але в таборі  не  пригадують, щоб  хтось  з  росіян прохав його вислухати  сповідь.

Бігають в  укриття від  своїх загроз

У разі  оголошення повітряної тривоги всі  полонені, незалежно від  часу  доби, йдуть в  укриття.

"В такі хвилини у  них найбільше розчарування в "русском мире", - коротко резюмує працівник табору.

Їдять борщ та м’ясо

Полонених годують тричі на добу.

Меню для полонених окупантів / ©
Меню для полонених окупантів

"Наприклад, перші страви - це борщ або суп, другі - каші або картопля. Обов’язково - риба або м’ясо, салати, хліб", - розповіли нам в таборі.

Родичі "скидають" виклики

У полонених є право телефонувати рідним зі спеціального тюремного телефона. Але, як виявилось, буває і таке коли російські мами або не беруть слухавку у разі дзвінка з українського номера, або роблять вигляд, що не чують.

"Був такий випадок, коли полонений зателефонував родичці, та вислухала і відповіла, що не чує, потім взагалі чомусь сказала: "Хелоу, хелоу" і на цьому все", - розповіла нам працівниця установи, яка організовує дзвінки для полонених окупантів.

Вже не всі моляться на Путіна

В установі визнають, що  багато з полонених продовжують триматись своєї проросійської позиції.  Деякі з окупантів відверто не розуміють, чому їх тримають у полоні.

"Але є і такі, які кардинально змінили своє ставлення", - кажуть працівники установи. При цьому в таборі пригадують полоненого, який  напередодні обміну дякував за ставлення до себе.

"Коли зрозумів, що буде обмін, то поскаржився журналісту, що його погано кормили, але стався курйоз - його не захотіли обмінювати, і йому довелось повернутись до нас. Тепер знову  каже, що їжа хороша",- розповіли в установі.

Звідки приїхали вбивати

За словами керівництва табору, тут утримуються полонені майже зі всіх регіонів Росії.

"З Московської області, Пітера, з Сибіру. Є полонені, які були мобілізовані з окупованих територій",- кажуть нам пенітенціарії.

Готуються до свята

Як це не парадоксально звучить, але полонені росіяни виготовляють в установі те, що використовуються в найкращі мирні часи. Наприклад, подарункові різдвяні пакети та опори для домашніх квітів. Коли журналіст ТСН.ua зайшов в робоче приміщення, багато полонених виробляли саме ці подарункові пакети з написом "Щасливого Різдва".

Російські полонені в таборі виготовляють подарункові пакети / ©
Російські полонені в таборі виготовляють подарункові пакети

Чи буде таким Різдво-2023, зокрема, і через дії цих полонених, які прийшли в чужу країну вбивати мирних людей, поки питання, на жаль, риторичне.

Подарункові пакети, виготовлені російськими полоненими / ©
Подарункові пакети, виготовлені російськими полоненими

Водночас, на думку пенітенціаріїв, які працюють з російськими полоненими, близько 60% останніх, після обміну повернуться в лави загарбників. Або нинішня російська влада поверне їх примусово.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Ігор Серов
Дата публікації
Перегляди
4441
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