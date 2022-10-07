«Більшість обміняних повернуться вбивати»: репортаж з табору полонених (фото)

Журналіст ТСН.ua побував в найбільшій установі, де утримують російських та "ЛДНРівських" полонених.

В єдиному та найбільшому таборі України та Європи для російських та "ЛДНРівських" військовополонених показали, як живуть та чим займаються ті, хто прийшов вбивати українців.

Журналіст ТСН.ua побував у цій установі. Її точне місце розташування, кількість полонених - не розголошується владою. Так рекомендували військові та українська розвідка.

Найперші полонені, які сюди потрапили декілька місяців тому, були впевнені, що їх очікує знущання, катування, деякі, навіть, вважали - їм відріжуть все, що відрізається.

"У них був страх. Коли їх привезли, надали можливість помитись, одягнутись, коли нагодували - страх розвіявся, але вони не могли спочатку звикнути до цього", - розповіли нам в установі. Як ми з’ясували, наймолодшому серед полонених - 19 років, найстаршому - 56.три

Перші дні

Після того, як черговий солдат "другої армії" світу переступив поріг цього табору, він проходить низку обов’язкових процедур. Серед них: здача на зберігання особистих речей, форми, медогляд, отримання білизни та одягу. Після цього полонені відправляються на 14-денний карантин. Простіше кажучи, проходять адаптацію. Деяких навіть навчають правильно користуватись електрочайником та бойлером.

Форма російських полонених

Після проходження карантину полонені направляються в інші житлові корпуси.

Один з корпусів для полонених

У кожного з них є ліжко, постільна білизна та невеличка тумбочка для особистих речей.

Житлове приміщення для полонених

Деякі з полонених виявляють бажання читати - для цього в тюремній бібліотеці беруть книжки. Наприклад, біля ліжка одного з них ми побачили підручник з географії України, інший полонений, як виявилось, вивчає фізику.

В полоні окупанти вивчають географію України по підручнику

"Багато з них прохають дати підручники з англійської мови", - розповіли нам працівники табору.

Режим дня

Як і вимагає міжнародне законодавство, полонені в таборі мають право на сон протягом 8 годин. Будять їх о 6-й ранку, дають час на ранкові процедури. Після сніданку полонені працюють. Далі за розкладом - обід. Після завершення робочого часу в них дозвілля. За бажанням та після узгодження вони можуть навіть грати в футбол на тюремному стадіоні. Після вечері також надається вільний час.

Тюремна перукарня для російських полонених

Як розповіли нам в цьому таборі, багато хто з полонених виявляє бажання дивитись теленовини. В момент приїзду журналіста достатньо велика група полонених вивчала слова відомих українських пісень, щоб потім співати їх.

Російські полонені вчать слова українських пісень

Після вечірніх процедур, о 22:00, полонені мають право піти спати. На вихідних до них приїжджає священик, але в таборі не пригадують, щоб хтось з росіян прохав його вислухати сповідь.

Бігають в укриття від своїх загроз

У разі оголошення повітряної тривоги всі полонені, незалежно від часу доби, йдуть в укриття.

"В такі хвилини у них найбільше розчарування в "русском мире", - коротко резюмує працівник табору.

Їдять борщ та м’ясо

Полонених годують тричі на добу.

Меню для полонених окупантів

"Наприклад, перші страви - це борщ або суп, другі - каші або картопля. Обов’язково - риба або м’ясо, салати, хліб", - розповіли нам в таборі.

Родичі "скидають" виклики

У полонених є право телефонувати рідним зі спеціального тюремного телефона. Але, як виявилось, буває і таке коли російські мами або не беруть слухавку у разі дзвінка з українського номера, або роблять вигляд, що не чують.

"Був такий випадок, коли полонений зателефонував родичці, та вислухала і відповіла, що не чує, потім взагалі чомусь сказала: "Хелоу, хелоу" і на цьому все", - розповіла нам працівниця установи, яка організовує дзвінки для полонених окупантів.

Вже не всі моляться на Путіна

В установі визнають, що багато з полонених продовжують триматись своєї проросійської позиції. Деякі з окупантів відверто не розуміють, чому їх тримають у полоні.

"Але є і такі, які кардинально змінили своє ставлення", - кажуть працівники установи. При цьому в таборі пригадують полоненого, який напередодні обміну дякував за ставлення до себе.

"Коли зрозумів, що буде обмін, то поскаржився журналісту, що його погано кормили, але стався курйоз - його не захотіли обмінювати, і йому довелось повернутись до нас. Тепер знову каже, що їжа хороша",- розповіли в установі.

Звідки приїхали вбивати

За словами керівництва табору, тут утримуються полонені майже зі всіх регіонів Росії.

"З Московської області, Пітера, з Сибіру. Є полонені, які були мобілізовані з окупованих територій",- кажуть нам пенітенціарії.

Готуються до свята

Як це не парадоксально звучить, але полонені росіяни виготовляють в установі те, що використовуються в найкращі мирні часи. Наприклад, подарункові різдвяні пакети та опори для домашніх квітів. Коли журналіст ТСН.ua зайшов в робоче приміщення, багато полонених виробляли саме ці подарункові пакети з написом "Щасливого Різдва".

Російські полонені в таборі виготовляють подарункові пакети

Чи буде таким Різдво-2023, зокрема, і через дії цих полонених, які прийшли в чужу країну вбивати мирних людей, поки питання, на жаль, риторичне.

Подарункові пакети, виготовлені російськими полоненими

Водночас, на думку пенітенціаріїв, які працюють з російськими полоненими, близько 60% останніх, після обміну повернуться в лави загарбників. Або нинішня російська влада поверне їх примусово.

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