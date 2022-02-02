Більшість повідомлень з Росії або ОРДЛО: в Україні прокотилася хвиля псевдозамінувань

За останній місяць в Україні перевіряли уже понад 10 тис. повідомлень про заміновані об'єкти.
До Львівської міської ради надійшло повідомлення про замінування п'яти вулиць. Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, анонім зателефонував на "Гарячу лінію" і заявив, що вибух має статися о 2 годині ночі. Кілька годин правоохоронці перевіряли кожну з вулиць. Вибухівки не знайшли.
Псевдомінування було напередодні і в Черкасах. Там на вулицю евакуювали школярів усіх шкіл міста. В Житомирі була інформація про мінування торгівельного центру. А у столиці на вміст вибухотехнічних речовин перевіряли одночасно аеропорт Київ, залізничний вокзал та школи.
Глава МВС Денис Монастирський каже, за останній місяць в Україні перевіряли уже понад 10 тис. повідомлень про заміновані об'єкти і більшість з них надходять або з окупованих територій, або з Росії.
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