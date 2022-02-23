"Більшість у своїх маєтках в Каннах": Данілов заявив, що не всі нардепи повернулися до України

"Більшість у своїх маєтках в Каннах": Данілов заявив, що не всі нардепи повернулися до України

Данілов наголосив, що нардепи мають працювати у стінах Ради і ухвалювати рішення.

З України на тлі можливого повномасштабного вторгнення РФ в середині лютого вилетіли деякі нардепи. Станом на зараз до України повернулися не всі парламентарі, деякі з них залишилися у своїх закордонних маєтках.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони України 23 лютого.

"На сьогодні не всі депутати ВРУ повернулися до нашої країни і трошечки дивно, коли вони мали працювати у стінах Ради, ухвалювати закони і рішення, вони перебувають, хто де. Наскільки я розумію, більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах або у інших відомих усьому світу містах", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також нагадав, що вчора, 22 лютого, ЄС, США, Британія запровадили санкції проти РФ за визнання "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР". Данілов назвав обмеження "дуже потужними" і закликав не зупинятися на цьому.

"Ми думаємо, що вони не мають на цьому зупинятися. До речі, Франція могла б ухвалити рішення щодо всіх Сен-Тропе... дуже багато там таких місць на Лазурному березі, щоб там вони вже не відпочивали. Оскільки, якщо вони ухвалюють рішення, що нас можна вбивати і відпочивати на таких курортах, то я не знаю... Крім того, я за спільну солідарну відповідальність тих людей, які ухвалюють такі рішення", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що близько 20 нардепів вилетіли з України на приватних літаках.

Після цього Володимир Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України, бо "інакше будуть серйозні висновки".

Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати України, які перебувають за кордоном, починають повертатися до України.