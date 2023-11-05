Біля Авдіївки бойові медики схопили окупанта: він заблукав і запитував дорогу

Бойові медики на Авдіївському напрямку затримали окупанта з підрозділу "Шторм Z", який після невдалого ворожого наступу на українські позиції вцілів і намагався повернутись до своїх.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

На Авдіївському напрямку тривають тяжкі бої. Окупанти після невдалих спроб атак з підтримкою важкої техніки перейшли до точкових мʼясних штурмів з кількох напрямків одночасно. Наші бійці стримують ці ворожі навали.

Бойові медики 59-ї окремої мотопіхотної бригади рятують життя воїнів. Вони першими зустрічають пораненого бійця з передової, надають допомогу дорогою до стабпункту і часто самі потрапляють під ворожий обстріл.

"Ми знаємо, коли йде наступ, ми маємо попередження, щоб бути завжди готовими. Бувають такі масові поступлення, що вся машина поранених - в машині 6,8 людей", - каже медик евакуаційного відділення медичної роти Сергій.

Бойовий медик Сергій

Ще однин медик Леонід до війни працював фельдшером на швидкій. Водій Василь на позивний "Дід" за кермом, скільки себе памʼятає. Та лише тут на фронті опанував нічне кермування за допомогою тепловізора. Через ці навантаження потроху втрачає зір.

Під час недавнього нічного виїзду ця група медиків натрапила на окупанта, який заблукав і захотів запитати дорогу. Тоді медики за кілька секунд роззброїли росіянина та повалили на землю. Заблукалим виявився мобілізований на позивний "Малой" з Липецька.

Військовополоненого медики 59 бригади передали контррозвідникам. Сподіваються, що окупанта обміняють на українських оборонців, яких в російському полоні місяцями тримають в нелюдських умовах, порушуючи усі міжнародні конвенції.

Окупант, якого взяли у полон медики

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 5 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, командир українських штурмовиків висловився про примусову мобілізацію.

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