Біля Батьківщини-Матері в Києві розпочалося будівництво: що зводять

У Києві розпочалося ще одне скандальне будівництво на бульварі імені Миколи Міхновського, 33-а (стара назва - Дружби народів). На місці колишнього індійського ресторану на з'їзді біля мосту Патона помітили будівельний паркан і кран, що працює. В соціальних мережах кияни вже активно обговорюють нове будівництво.

"А хто знає, що за будівництво розпочалося на місці колишнього індійського ресторану на з'їзді біля мосту Патона? Набили височенних паль впритул до гори, де розташований монумент Батьківщина-Мати. Паспорт будівництва відсутній. Закриють всю гору", - написала на своїй сторінці в соціальній мережі колишня народна депутатка України Наталія Новак.

У КМДА нам розповіли, що відбувається на цій ділянці. Чиновники запевняють, що жодної нової висотки поруч із пам’ятником Батьківщині-Матері не планується.

"Замовником робіт є ТОВ "Зелений гай", а виконує роботи ТОВ "Шляхспецрембуд". Їм була видана картка на порушення благоустрою у зв'язку зі встановленням тимчасової огорожі. Там запланована реконструкція нежитлового приміщення – колишнього закладу громадського харчування. У заявника є право власності та дві земельні ділянки, які перебувають в оренді до 2025 та 2031 років. Місто видало на цю реконструкцію містобудівні умови та обмеження, а також дозвіл на початок будівництва й реконструкції", - розповів сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

Він запевняє, що такі роботи – це реконструкція закладу громадського харчування.

"Я розумію, що це будівництво через його локацію може стати резонансним. Але підкреслюю, що жодної висотки там не планується. Місто видало всі дозвільні документи на початок робіт. Тому Департамент міського благоустрою точно не може вбачати в цьому якісь проблемні питання. Процес проведення робіт на майданчику мають контролювати відповідні структури згідно з чинним законодавством. А також встановлювати, чи відповідають будівельним нормам ті роботи, які виконуються на цій локації", - додає Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, в Києві спалахнув скандал через будівництво в парку Пушкіна.

Куди скаржитися, якщо сусід порушує будівельні норми

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