“Біля церкви в Бучі ми поховали 56 людей”: волонтер розповів, як росіяни по-звірячому вбивали дітей

Волонтер, громадянин Казахстану Костянтин Гудаускас рятував людей з окупованої Бучі. Він розповів про звірства росіян, які вбивали там дітей та дорослих.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він пригадав події березня 2022 року.

За його словами, тоді вже були теплі дні, припікало сонце. І тварини, які залишилися в місті, почали їсти людей, яких вбили росіяни. Кожного разу, коли волонтер проїжджав блокпости, він звертався до окупантів з проханням поховати людей. Росіяни спочатку відмовляли, а потім сказали, де можна їх ховати, однак на кладовища не пускали.

“Тоді в Бучі були хлопці, які на вантажівці кожного дня збирали тіла людей і привозили їх до церкви, де потім весь світ дізнався про ті страшні події і вбивства. Я 12 березня записав перше відео біля церкви в Бучі, де ми поховали 56 людей. Я до сьогодні засинаю о третій-четвертій годині ранку. Я не можу… Цього не можна робити. Там не тільки дорослі люди були, там були діти. Я не знаю, що ці діти могли зробити цим нелюдям, коли вони їх вбивали. І я зараз розумію, що вони просто вбивали українців”, – розповів Костянтин Гудаускас.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РОСІЯНИ ЩОДНЯ ҐВАЛТУВАЛИ ДІВЧИНКУ, МАТІР ЯКОЇ ВБИЛИ! ЦІ ЗВІРСТВА ШОКУЮТЬ! | Гудаускас

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