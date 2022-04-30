Біля Гостомеля на трасі Київ–Ковель відкрили тимчасовий міст через річку Ірпінь 

Ще одна тимчасова переправа запрацювала на Київщині: поблизу Гостомеля на трасі Київ–Ковель відкрили міст через річку Ірпінь.

Раніше, аби дістатися Бучі чи Гостомеля, доводилося користуватись об’їзними шляхами та витрачати чимало часу. Найсміливіші користувалися напівзруйнованим шляхопроводом, який підірвали ще на початку російського вторгнення, аби зупинити наступ ворога на Київ.

Докладніше про нову переправу на так званій Варшавці — у матеріалі ТСН.

На трасі постійні затори. Тут і до війни через велику кількість автомобілів у час пік можна було тягнутися кілька годин. Нині жвавому руху заважає зруйнований міст через річку Ірпінь. Кожен, хто наважується проїхати аварійним мостом ризикує життям: не дуже вцілілий прогін покосився, а дорожнє полотно вкрито величезними провалами.

Відтепер жителі Гостомеля, Ірпеня та Бучі їхатимуть до Києва значно швидше. Тимчасову переправу військові звели за десять днів: там металеві прогони, брус та дошки. Військові запевняють, що переправа може працювати кілька років. Новий міст витримує навантаження до 60 тонн, а значить по ньому можуть їхати вантажівки і громадський транспорт. Також переправу обладнали тротуаром для пішоходів.

Натомість міст у Фастівському районі Київщини вирішили капітально відремонтувати. Пошкоджені частини шляхопроводу демонтують, а замість них ставитимуть нові. Це буде дешевше за тимчасову переправу і надійніше під час експлуатації.

"Прольоти демонтовані. Замість них поставимо вісім пригодних до використання. Це капітальний ремонт. Далі ще буде п'ять сантиметрів асфальтобетона і повністю дорога буде відновлена. Громада використовуватиме не один рік", - каже заступник командиру полку Державної спецслужби транспорту Сергій Мануйленко.

В околицях Києва майже готова ще одна тимчасова споруда. Із заліза та бетону переправа за кілька днів пропускатиме автівки до Фастова. Поруч зруйнований міст, який зупинив ворога на підступах до важливої залізничної станції. Річка Ірпінь та вчасно підірвані шляхопроводи врятували столицю від оточення.

На Київщині запрацювала ще одна тимчасова переправа

Від початку повномасштабної війни на Київщині зруйнували 37 мостів. Третину з них підірвали російські окупанти, тікаючи додому. Наразі 11 тимчасових переправ вже працюють, решту зводять.

"Ми закінчуємо в цьому місяці. Зробили дві обхідні дороги. На семи - ведуться обстеження і розміновування. До кінця травня, плануємо, що по всіх переправах можна буде переміщатися", - каже голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Відновлювати зруйновані мости поки що не поспішають. Все залежатиме від оперативної ситуації на фронті. У разі повторного нападу на Київ українська армія вже знає, які переправи підриватиме, які захищатиме від ворога. Проте військові переконані: до другої спроби захоплення Києва справа не дійде.