Біля Києва виявили сибірку: чим небезпечне це захворювання та чи може спричинити епідемію

На Київщині вже з’явилося місце поховання, де наступні 200 років краще не копати.

Небезпечні інфекції дають про себе знати під час війни. Про деякі ми вже забули: як от сибірка. Цю небезпечну хворобу виявили на одному із фермерських господарств на Київщині, де тримали кіз. Це бактеріальне захворювання небезпечне тим, що швидко передається від тварин до людей та може спричинити епідемію.

Звідки взялася ця пошесть та чи може війна розбудити й інші давно забуті хвороби, йдеться в ТСН.

10 жовтня 2022 року бактеріолог Катерина Ушатюк звично працювала за робочим мікроскопом і досліджувала, від чого загинула коза на Київщині. Результат наполохав навіть її.

Бактерії сибірської виразки – хвороби, яку вже давно називають переможеною та контрольованою – живі-живісінькі рухалася на скельці. Хвороба небезпечна тим, що передається від тварини до людини.

Саме так у 2018-му на Одещині сибірською виразкою захворіло одразу 5-то людей. Там добили вже хвору корову.

Шкірна форма сибірки найлегша та найрозповсюдженіша – летальність до 50%. Важка – це коли людина ковтає бактерію із зараженим молоком чи м’ясом. У такому випадку помирає 9 із 10.

При легеневій формі летальність становить майже 100 відсотків.

Але такий спосіб зараження у сучасній історії медицині відомий лише один – 1979 року у місті Свєрдловську (нині Єкатеренбург, Росія). Із лабораторії, де виготовляли біологічну зброю, через похибку лаборантів вірус вирвався назовні у повітря і вбив до півтисячі людей.

"Там був бойовий штамп. Спеціальний штамп сибірки, який в лабораторії вирощували, який мав певні властивості, який використовувався як біологічна зброя", – зазначає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

На Київщині виявили звичайний природній випадок. Але щоб локалізувати хворобу у карантинну зону ще ввели 3 села поруч із фермерським господарством, де виявили бактерію. Ми вирішили поцікавитись, що знають місцеві про зараження.

У пані Наталі на Київщині власне родинне міні-господарство корів. Про те, що тут десь поруч прокинулася небезпечна хвороба – жінка дізналася від журналістів. Тепер зрозуміла, чому з району розпорядилися додатково щепити худобу. Щепила, каже, своїм коштом.

Староста навіть не заперечує: людям всієї інформації не давав, аби не лякати.

Лікарі натомість наголошують: саме вчасно виявлене захворювання лікується легко. Тож краще попереджати.

"Якщо вчасно призначити антибіотик, то можна вилікувати досить легко. Тут проблема в іншому – діагностувати", – зазначає Жигарєв.

Чому тут прокинулася хвороба – навіть спеціалісти нині сказати не готові.

"У 1938 році і 1973 році там були епізодичні, тобто поодинокі випадки захворювання, але точне місце тоді нажаль ніхто не визначав", – говорить в. о. начальника управління Держспоживслужби у Київській області Руслан Гайовий.

Сибірська виразка тим і підступна, що здатна жити у землі до 200 років. І у вогні вона не горить і у воді не тоне.

Захоронення тварини, яку підозрюють у сибірці, заборонено. Тварина підлягає спаленню, а місце, де вона спалювалася, підлягає обробці: перекопується грунт на 20 см, пересипається хлорним вапном і фіксується як не благополучний пункт.

В Україні таких заховань із сибіркою налічується понад 3500. Не всі вони навіть правильно позначені і будь який рух може викинути бактерію на поверхню.

"Це буде снаряд, бомба, міна чи просто якісь земляні роботи: спори можуть вийти на поверхню і спричинити захворювання", – пояснює лікар-інфекціоніст.

Від 26 жовтня у селах на Київщині вже зняли карантин. Тут ніхто більше не захворів, але на місцевій мапі вже з’явилося місце поховання, де наступні 200 років краще не копати.

Нагадаємо, 2021 року в Тернополі у померлого поні з міського зоокутка виявили сибірку.

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