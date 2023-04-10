Біля собору на Хмельниччині, де відбулися сутички, знову збираються активісти: сторони заявляють про “захоплення”

Священники МП з своїми парафіянами взяли в облогу храм і кажіть про спроби захоплення від ПЦУ, ті ж - запевняють, що захопили установу саме з МП.

Сутички сталися в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, де священники Московського патріархату відмовляються віддавати ключі від головного православного собору Олександра Невського. Громада міста проголосувала за перехід храму до ПЦУ, але прихильники МП напередодні взяли церкву в кільце і не пускали туди ні вірян, ані ревізійну комісію та новостворену парафіяльну раду. На місці цілодобово чергує поліція. Попри це, час до часу суперечки переростають у сутички і штовханину, йдеться в ТСН.

Події тут розгортаються дуже швидко і непередбачувано. Від 9 ранку біля храму було спокійно, не було ані натяку на сутички, ані натовпу вірян. Намети, які напередодні встановили активісти Православної церкви України, навіть встигли розібрати. Але близько десятої все змінилося.

У храм активістів ПЦУ не пускали, службу правив священник Московського патриархату. І наприкінці служби він разом із прихильниками вишикувались надворі біля церкви і демонстративно загородили вхід. Один з вірян ПЦУ намагався пройти всередину, його не пропустили. Зараз відчуття, що всі чогось чекають. Хоча активістів з обох боків тут відносно небагато, у порівнянні з тим, що біля церкви було учора.

Напередодні громада зібрала підписи аби храм перейшов до ПЦУ, все робили згідно уставу, на зборах. Від священників Московського патріархату вимагали віддати ключі від храму та пропустити комісію, щоб провести інвентаризацію майна. Ті - відмовились це зробити, а прихожани московської церкви оточили собор і не впускали туди людей. Почалися сутички та шарпанина, активістів довелося розборонювати правоохоронцям.

Зараз віряни Московського патриархату збори релігійної громади не визнають та вважають, що храм ПЦУ начебто намагається незаконно захопити. Причетність церкви до Росії усіляко заперечують. Водночас віряни, що підтримали перехід церкви до ПЦУ говорять, що на свою підтримку священники Московського патриархату звозять сюди прихожан. “Люди вирішили законним шляхом це питання розв’язати, а воно ніяк не розв’язується, ви подивіться, який опір чинять. Позвозили людей з різних областей сюди. Люди, які абсолютно ведуть протиукраїнську діяльність”, - переконані активісти.

Наразі тут сутичок не спостерігається. Поки немає і представників комісії, яка мала провести інвентаризацію храму. Прихильники Московського патріархату кажуть, що залишатимуться тут і надалі і не дозволятимуть, як вони вважають, захопити храм.

Нагадаємо, панотця з Хмельницького, який побив військовика, розшукує поліція. Після сутички в храмі, іподиякон православної церкви Московського патріархату раптово зник.

Цей скандал розгорівся тиждень тому в центральному соборі міста: захисника, який прийшов висловити свою позицію щодо російської церкви, відгамселили працівники храму разом із вірянами спортивної статури. Після цього військовий потрапив до лікарні. Тільки-но інцидент набув розголосу, як на підтримку бійця біля храму зібралися сотні містян, а депутати міської ради на сесії ухвалили рішення розірвати оренду землі із 13-ма храмами Московського патріархату.

Стосовно священника поліція відкрила кримінальне провадження. За завдання тілесних ушкоджень йому загрожує штраф або рік виправних робіт. Де він переховується наразі невідомо.

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