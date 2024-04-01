Біля ТРЦ Києва побільшало поліції: чого "чекають" і кого будуть зупиняти в метро

Що планує змінити у столиці Рада оборони Києва через ракетні удари Росії та загрозу від ворожих ДРГ.

У Києві планують посилити заходи безпеки у зв’язку з масованими ракетними атаками з боку Росії та попередження інших дій ворога, спрямованих на дистабілізацію ситуації у столиці.

Рада оборони Києва доручила вивчити питання щодо обмеження проведення заходів у Києві, які передбачають участь значної кількості людей, та переглянути раніше прийняті рішення про погодження проведення заходів у місті.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що зміниться у місті після виконання цього доручення та до чого готуватися киянам.

Ярмарки поки не скасовують

Наразі не відомо, чи змінять чиновники правила проведення масових заходів у столиці. Це питання мають досконало вивчити відповідальні особи, правоохоронці та голови 10 столичних РДА. У який термін це буде зроблено – невідомо.

Але судячи по тому, що міська влада вже анонсує проведення у місті сільськогосподарських ярмарків аж до 7 квітня, то найближчим часом кардинальних змін не варто очікувати.

До речі, під час проведення таких продуктових базарів у різних районах столиці збираються сотні продавців та покупців. У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" громадянам рекомендують йти до укриття, але торгівельні палатки продовжують працювати навіть після сигналів тривоги.

Місто анонсувало проведеня ярмарок до 7 квітня

Скупчення людей – вирішують, як бути

Також Рада оборони Києва доручила переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Поки це не означає, що дітям заборонять гратися на дитячих майданчиках, бабусям сидіти у чергах до лікарів, а молоді гуляти у парках. Також поки не йдеться про зміну часу дії комендантської години.

Як запевнили ТСН.ua в Київській міській військовій адміністрації, Рада оборони Києва лише доручила переглянути ці документи, якщо ж будуть прийняті відповідні зміни, то про це обов’язково проінформують громадськість.

Чи будуть зміни у роботі метрополітену?

Окрім того, Рада оборони Києва доручила комунальному підприємству "Київський метрополітен" посилити заходи контролю на входах/виходах із станцій у тому числі із застосуванням ручних металодетекторів, забезпечити перевірку систем відеоспостереження, пожежогасіння, наявності засобів надання першої медичної допомоги.

"Щодо питання відеонагляду, роботи системи пожежогасіння та наявності аптечок, то все це у нас функціонує та використовується під час роботи. Після ухвалення рішення Ради оборони Києва, все перераховане ще раз контрольно буде перевірено. А питання використання металодетекторів – це юрисдикція поліції, вони краще знають, як та за яких обставин будуть ними користуватися", - пояснили сайту ТСН.ua у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

У метрополітені кажуть, що виконують всі безпекові заходи / Фото: УНІАН

Біля ТРЦ та метро вже побільшало поліції

Також Рада оборони Києва звернула увагу на посилення безпекових заходів у місцях скупчення людей. У центрі уваги – громадський транспорт та ТРЦ.

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що з першого дня війни працюють у посиленому варіанті несення служби, але додають, що з 23 березня дійсно було посилено наряди поліції, які патрулюють місто.

"З кінця березня посилено наряди поліції біля місць з великим скупченням людей у Києві. Це театри, кінотеатри, станції метрополітену, залізничні вокзали, ТЦ та ТРЦ. Була збільшена кількість нарядів, тобто кількість озброєних поліцейських загалом по місту. Також у центрі уваги торговельно-розважальні центри. Поліцейські чергують поблизу цих об’єктів або на маршрутах, які ведуть до місць, де масово відпочивають або проводять дозвілля люди", - розповіли сайту ТСН.ua у поліції Києва.

Перевіряти підозрілих осіб ручним металодетектором будуть вибірково / Фото: Національна поліція Києва

Як застосовують металошукачі у метро

Щодо використання металошукачів на входах та виходах зі станцій метрополітену, то у поліції Києва додають, що практично на усіх станціях метрополітену Києва є такі пристрої, вони використовувалися раніше і під час війни також. Звісно, що усіх підряд пасажирів для перевірки правоохоронці не зупинятимуть.

"Поліцейські, які чергують на станціях метрополітену вибірково використовують ручні металодетектори. Наприклад, якщо помічають підозрілу особу, то зупиняють її для перевірки. За допомогою металошукачів з’ясовують, чи є у речах людини заборонені предмети або зброя", - розповідають у поліції Києва.

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