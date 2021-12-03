Біля Вінниці перекинулася цистерна з аміаком: що пояснює водій та чи вдалося уникнути загрози отруєння

Біля Вінниці перекинулася цистерна з аміаком: що пояснює водій та чи вдалося уникнути загрози отруєння

Вантажівка із перекачаним аміаком вже поїхала, а цистерну підняли краном.

На трасі неподалік Вінниці перекинулася цистерна з аміаком. Водій багатотонної вантажівки не впорався з кермуванням і злетів у кювет. На місце з’їхалися поліція та рятувальники. Вони боялися розгерметизації цистерни з отруйною речовиною, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

«У фурі небезпечна хімічна речовина - 4 клас небезпеки. Вона становить загрозу для всіх живих організмів, особливо при вдиханні», повідомив Олег Семенов, фахівець радіаційного захисту.

Під час ДТП виникла загроза витоку, тож на місце одразу прибула спеціальна лабораторія. Надзвичайники у захисних костюмах почали відкачувати скраплений газ - за допомогою струменів води хмару осадили. Місце огородили, адже окрім того, що він токсичний, аміак ще й вибухонебезпечний. За кілька десятків метрів - заправка, тому водіям наполегливо радили проїжджати без зупинки.

Біля Вінниці перекинулася цистерна з аміаком - загрози отруєння вдалося уникнути

У поліції кажуть, що водій тягача їхав до Хмельницького, але не впорався з кермуванням. Під час удару чоловіка заблокувало в кабіні, із черепно-мозковою травмою його шпиталізували. «Він стверджує, що не заснув. Інших учасників руху не було, просто, як стверджує, був неуважний», - зазначив патрульний Олександр Герасимчук.

Загрози отруєння вдалося уникнути, вантажівка із перекачаним аміаком вже поїхала, а цистерну підняли краном.

Ймовірно, власникам небезпечного вантажу доведеться компенсувати витрати на ліквідаційні роботи, а водій цистерни заплатить штраф. Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Нагадаємо:

На початку тижня у Немирові з залізничної цистерни теж стався витік аміаку. Ніхто тоді не постраждав, але наслідки ліквідовували майже добу. Над цистерною створювали водяний захисний купол, аби отрута не потрапила у повітря.

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