Біля Житомира заживо згорів чоловік, який сам же й підпалив бур'яни та сухостій

Біля Житомира заживо згорів чоловік, який сам же й підпалив бур'яни та сухостій

Родичі радили пенсіонеру не палити бадилля, але він не послухався.

У Житомирській області загинув 80-річний чоловік під час пожежі, яку сам же і спричинив. Він вирішив спалити бадилля зі свого городу. Але вітер швидко роздмухав полум'я і поніс на його та сусідські обійстя. Поки односельці намагалися вогонь загасити і кликали рятувальників, пенсіонер зник з поля зору.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У вітряну погоду 80-річний чоловік підпалив сухостій за своїм городом. А уже за лічені хвилини вогонь поширився і почав підбиратися до самісіньких хат.

Ірина Каширіна живе по сусідству. Каже бачила, як сусід розпалював вогнище, намагалася його зупинити, але він не послухав.

"Я кажу: "Діду, що ти наробив? Давай йди звідси, бо зараз буде горіти. Це ж тут все сухе і до дому підійде". Як дмухнуло сюди і як сюди підійшло десь під два метри", - згадує жінка.

Вона каже, вітер гнав полум'я у бік хат. Коли вогонь досяг двометрової висоти і підібрався до огорожі, кинулася телефонувати рятувальникам. Після приїзду пожежники одразу почали гасити вогонь і кликати чоловіка. Але той не відгукувався. Невдовзі його знайшли на згарищі, уже без ознак життя.

Новини України: багаття на городі - 80-річний пенсіонер помер під час пожежі, яку сам же спричинив

"Він перебував на цьому місці. Вже було все згоріле на площі 10-15 метрів навколо нього. Одяг на ньому також вже догорав", - говорить заступник начальника державної пожежної рятувальної частини №26 селища Романів Євгеній Левик.

Донька загиблого каже, батько ходив з паличкою. Припускає, коли вогонь розгорівся, почав нервувати і впав, а підвестися вже не зміг.

"Інсульти, онкологія - вижив від усього. І щоб такою смертю померти... Це не можна витримати просто", - каже донька Тетяна Дорощук.

Не дозволяла батькові розпалювати багаття, твердить пані Тетяна. Але коли всі пішли на роботу, ймовірно, він вирішив спалити картоплиння та бур'яни, що лишилися на полі після збору врожаю.

Рятувальники кажуть, вітер може дуже швидко міняти напрямок. А восени по сухій траві та листю полум'я розповсюджується так швидко, ніби летить. Цього разу вогонь від хат вдалося відбити.

"10 метрів немає. Тим паче ось кущі, всі дерева сухі і вітер був у цю сторону. Дві-три хвилини і горів би присілок", - каже Євгеній Левик.

Лише цьогоріч на Житомирщині під час спалювання сухостою загинуло троє людей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання