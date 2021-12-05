Битва гривні й долара: що буде з курсом і в якій валюті краще зберігати заощадження

Після тривалого періоду стабільності гривня почала стрімко падати.
Українці з подивом спостерігають неймовірну битву гривні і долара. Вона явно зламала усі звичні правила і породила купу теорій: що сталося, куди все рухається і що робити?
У якій валюті краще зберігати свої заощадження, якщо вони у вас є, йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.
Та перш, ніж розібратися в чому причина різких змін у вічній боротьбі гривні і долара і як ця битва відіб’ється на нашій кишені, доведеться ще раз придивитися до дрібних валютних пазлів, з яких вона складається.
І почати треба з того, що більшість українців змусить здивуватися — тривалої й небувалої стабільності гривні. Дійшло до того, що вона навіть потрапила у топ-десять валют світу, які найбільш зміцнилися. І це дослідження авторитетна агенція Bloomberg опублікувала всього 2 місяці тому, поставивши гривню на 6 місце серед 146 валют.
Валютні "пазли"
- Рекордний врожай зернових;
- Високі ціни на руду та залізо;
- Іноземні "спекулянти", які продавали у нас свій долар, купували гривню й вкладали в державні облігації під 12 відсотків річних;
- Гроші заробітчан;
- Потік туристів з арабських країн;
- МВФ, від якого отримали в серпні 2,7 млрд доларів.
Ці гроші від МВФ, тягнуть за собою ще й купу додаткових міжнародних програм з багатьма нулями, а все разом і підняло гривню на 6 місце в світі. А тут ще й пандемія вдарила по купівельних настроях українців і закордонних поїздках.
Валютна буря
Оксамитовий сезон для національної валюти закінчився раптово. Долар здорожчав аж на гривню — ми бачимо це щодня на табло обмінників. На курс тиснуть одразу кілька причин:
- Перша і найнебезпечніша — скупчення російських військ біля наших кордонів;
- Новий штам ковронавірусу "Омікрон" несе загрозу і для гривні;
- Дефіцит вугілля;
- Ситуація на ринку газу;
- Чутки про держпереворот.
Влітку, коли були помірні ціни, Україна не купила достатньо вугілля. Тепер купує дорого в авральному порядку. І не за гривні, а за конвертовану валюту. І чим більше її їде з держави, тим менша ціна валюти національної. Ще гірша ситуація на ринку газу — напередодні опалювального сезону ціни на блакитне паливо б'ють рекорди. За осінь вартість газу на європейському ринку злетіла вдесятеро.
Розмови про заколот для міжнарожних інвесторів перекладаються як проблема, якої варто уникнути. І роблять вони це двома способами: тікають звідси з грошима і відмовляються від нових угод.
Це виливається у найпомітніший для населення ріст цін.
"Цей рік ми закінчимо з підвищенням цін на 10%", — прогнозує фінансист Олександр Савченко.
Підсилить ріст цін і новорічний ажіотаж та стрімке подорожчання їжі у світі.
У якій валюті зберігати заощадження
"Я пропоную половину ваших заощаджень тримати в доларах — класти під один відсоток в банках. Іншу частину — в гривнях під 10 відсотків. І тоді, якщо навіть гривня опуститься нижче 29-ти за долар, ви виграєте на доларі, а якщо не опуститься — виграєте на гривні", — радить Савченко.
Фінансовий аналітик Ерік Нейман радить українцям зберігати свої кошти у доларах, а також створити свій запас найнеобхіднішого: продуктів, зубної пасти, прального порошку, туалетного паперу тощо.
"Беріть приклад з іноземних спекулянтів – вони ж не дурні правда? Вкладати свої долари в гривні, а гривні — в облігації внутрішньої державної позики достатьно надійно. Принаймні, ви будете убезпеченні від банкрутства банків. Бо держава не збанкрутіє точно", — радить натомість економіст Олег Пендзин.
Стовідсоткового варіанту ніхто не дасть. Як і чіткого прогнозу, яким буде курс до кінця року. Однак усі вони сходяться на тому, що гривня продовжить втрачати свої позиції щодо долара. Курс коливатиметься в межах 27,5-28 грн за долар.
Нагадаємо, що в Україні від 1 грудня зросли зарплати, пенсії й податки.
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