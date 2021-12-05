Битва гривні й долара: що буде з курсом і в якій валюті краще зберігати заощадження

Битва гривні й долара: що буде з курсом і в якій валюті краще зберігати заощадження

Після тривалого періоду стабільності гривня почала стрімко падати.

Українці з подивом спостерігають неймовірну битву гривні і долара. Вона явно зламала усі звичні правила і породила купу теорій: що сталося, куди все рухається і що робити?

У якій валюті краще зберігати свої заощадження, якщо вони у вас є, йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Та перш, ніж розібратися в чому причина різких змін у вічній боротьбі гривні і долара і як ця битва відіб’ється на нашій кишені, доведеться ще раз придивитися до дрібних валютних пазлів, з яких вона складається.

І почати треба з того, що більшість українців змусить здивуватися — тривалої й небувалої стабільності гривні. Дійшло до того, що вона навіть потрапила у топ-десять валют світу, які найбільш зміцнилися. І це дослідження авторитетна агенція Bloomberg опублікувала всього 2 місяці тому, поставивши гривню на 6 місце серед 146 валют.

Битва гривні й долара: що сталося з курсом і в якій валюті краще зберігати заощадження

Валютні "пазли"

Рекордний врожай зернових;

Високі ціни на руду та залізо;

Іноземні "спекулянти", які продавали у нас свій долар, купували гривню й вкладали в державні облігації під 12 відсотків річних;

Гроші заробітчан;

Потік туристів з арабських країн;

МВФ, від якого отримали в серпні 2,7 млрд доларів.

Ці гроші від МВФ, тягнуть за собою ще й купу додаткових міжнародних програм з багатьма нулями, а все разом і підняло гривню на 6 місце в світі. А тут ще й пандемія вдарила по купівельних настроях українців і закордонних поїздках.

Валютна буря

Оксамитовий сезон для національної валюти закінчився раптово. Долар здорожчав аж на гривню — ми бачимо це щодня на табло обмінників. На курс тиснуть одразу кілька причин:

Перша і найнебезпечніша — скупчення російських військ біля наших кордонів;

біля наших кордонів; Новий штам ковронавірусу "Омікрон" несе загрозу і для гривні;

несе загрозу і для гривні; Дефіцит вугілля;

Ситуація на ринку газу;

Чутки про держпереворот.

Влітку, коли були помірні ціни, Україна не купила достатньо вугілля. Тепер купує дорого в авральному порядку. І не за гривні, а за конвертовану валюту. І чим більше її їде з держави, тим менша ціна валюти національної. Ще гірша ситуація на ринку газу — напередодні опалювального сезону ціни на блакитне паливо б'ють рекорди. За осінь вартість газу на європейському ринку злетіла вдесятеро.

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Розмови про заколот для міжнарожних інвесторів перекладаються як проблема, якої варто уникнути. І роблять вони це двома способами: тікають звідси з грошима і відмовляються від нових угод.

Це виливається у найпомітніший для населення ріст цін.

"Цей рік ми закінчимо з підвищенням цін на 10%", — прогнозує фінансист Олександр Савченко.

Підсилить ріст цін і новорічний ажіотаж та стрімке подорожчання їжі у світі.

У якій валюті зберігати заощадження

"Я пропоную половину ваших заощаджень тримати в доларах — класти під один відсоток в банках. Іншу частину — в гривнях під 10 відсотків. І тоді, якщо навіть гривня опуститься нижче 29-ти за долар, ви виграєте на доларі, а якщо не опуститься — виграєте на гривні", — радить Савченко.

Фінансовий аналітик Ерік Нейман радить українцям зберігати свої кошти у доларах, а також створити свій запас найнеобхіднішого: продуктів, зубної пасти, прального порошку, туалетного паперу тощо.

"Беріть приклад з іноземних спекулянтів – вони ж не дурні правда? Вкладати свої долари в гривні, а гривні — в облігації внутрішньої державної позики достатьно надійно. Принаймні, ви будете убезпеченні від банкрутства банків. Бо держава не збанкрутіє точно", — радить натомість економіст Олег Пендзин.

Стовідсоткового варіанту ніхто не дасть. Як і чіткого прогнозу, яким буде курс до кінця року. Однак усі вони сходяться на тому, що гривня продовжить втрачати свої позиції щодо долара. Курс коливатиметься в межах 27,5-28 грн за долар.

Нагадаємо, що в Україні від 1 грудня зросли зарплати, пенсії й податки.

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