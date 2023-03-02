Битва під Вугледаром та удари по Маріуполю: офіцер з Ізраїлю розповів про поразку росіян

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО "Українська оборона" Ігаль Левін розповів, що удари по Маріуполю були необхідні для того, щоб зупинити росіян під Вугледаром.

Про це він сказав під час спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua

Ігаль Левін зазначив, перемогу під Вугледаром не можна називати танковою битвою, адже в XXI столітті їх не існує.

"Стосовно поразки можна відповісти дуже просто: росіяни некомпетентні, неграмотні і не вміють воювати. Але насправді тут набагато більше факторів. Окрім некомпетентності, у них жахлива логістика постачання. З боку українських військових — грамотна реалізація озброєння своїх. Наприклад, удари українців по складах у Маріуполі — частина їхнього наступу на Вугледар. Адже Маріуполь є логістичною базою, через яку проходять артерії постачання тих механізованих угруповань, які на Вугледар наступали. Одночасно з повідомленням про розгром під Вугледаром повідомлялося і про удари під Маріуполем. Ще одним фактором є мобілізовані. Там наступала 155-та бригада морської піхоти, а також спецназ. Підготовка мобілізованих була жахливою", - сказав Ігаль Левін.

Нагадаємо, за даними журналістів The New York Times, тритижнева битва на рівнині поблизу шахтарського містечка Вугледар стала найбільшою танковою битвою за всю війну з РФ і повним провалом для росіян.

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