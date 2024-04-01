Битва в Гостомелі, знищення "Мрії" та чому на Київщині не готувалися до наступу РФ: розповіді очевидців

Минають другі роковини від дня звільнення Київщини від російської окупаційної армії. Тоді завдяки героїчній обороні та спротиву ворог не зміг дійти до Києва.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Битва за аеропорт у Гостомелі

24 лютого 2022 року. Російські гвинтокрили атакують летовище в Гостомелі – Стас був одним із сотні бійців Нацгвардії, які в той час були в аеропорту "Антонов".

"Ну, а також жива сила, яка висаджувалася, теж проти них вівся вже безпосередній бій, тому що вони розосереджувалися, тобто максимально не давали їм нормально зробити висадку, працювали по їхніх на той момент розосередженнях, коли вони виходили безпосередньо з Мі-8", – згадує головний сержант 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Станіслав Петряков.

У працівників аеропорту закінчувалася нічна зміна. Ніхто не міг зрозуміти – як діяти, що робити з літаками, які не евакуювали і які опинилися в епіцентрі вибухів.

А далі був перший бій з російськими десантниками, які висадилися на злітній смузі.

"Ми вели стрілецький бій з солдатами Російської Федерації, а також з гелікоптерами, які заходили тут на наші позиції", – згадує Станіслав.

Навколо аеропорту стояли строковики Нацгвардії. Хлопці, які мали лиш по пів року служби у війську, збивали перші російські гелікоптери ще на підльоті. І це з абсолютно непідготовлених позицій.

"Вони були підготовлені, якщо в нас був дозвіл копати. В нас дозволу не було, тому що нам сказали, що тут якісь комунікації, проводи, кабелі", – згадує Станіслав Петряков.

Станіслав Петряков

На аеродромі росіяни знищили "Мрію"

За кілька годин підрозділ Нацгвардії змушений був відступити, бо закінчилися снаряди. Сили з ворогом були не рівні. Всього рота бійців та офіцери управління бригади проти сотень російських десантників. Бо вся бригада ще раніше вирушила до зони ООС. Евакуюватися з летовища намагалися і працівники. Того дня більшість із них востаннє бачили "Мрію" цілою.

"Мрію" загнали сюди під елінг, під накриття. Один з корпусів палав, палала техніка, автобус палав, автотранспорт палав. Хтось був просто шокований, хтось просто вибігав через якісь будівлі для того, щоб, скажімо так, врятуватися", – каже начальник електромеханічного цеху ДП "Антонов" Олександр Ковальчук.

Наступ окупантів на Київщину

Якими були плани окупантів

Аеропорт "Антонов" у Гостомелі мав стати плацдармом для окупації Київщини. Майже одночасно з ворожими повітряними суднами з боку білоруського Гомеля кордон перетнула російська колона з десятками одиниць техніки, маркована буквою V, завданням якої було окупувати правобережжя Київщини: Чорнобильську АЕС, перерізати важливу трасу Київ-Чоп і захопити великий залізничний вузол Фастів.

Що відомо про битву за Київ

І поки повітряні сили ворога атакували Київщину, Білорусь пропустила російські танки на нашу територію.

Зруйнований міст через річку і чималі протитанкові мури – через 2 роки після вторгнення окупантів тепер такий вигляд має міжнародний пункт пропуску з Білоруссю.

Зруйнований міст

Олег – один з тих українських бійців, який зламав план окупантів дістатися столиці за 3 дні. Саме він підірвав міст у напрямку до Києва.

"Ми розмовляємо з прикордонниками серед глибоких укриттів неподалік замінованої дороги. А 24 лютого 2022 року тут був лише посилений патруль бійців, які жили у звичайних наметах, згадує Олександр. Він був одним з перших поранених у повномасштабній війні", – каже кореспондентка ТСН.

Підрив мосту на кордоні з Білоруссю, бій на Гостомельському аеродромі, підрив дамби на Козаровичах – окупантів вдалося призупинити, але вони однаково прорвалися, а далі були Ірпінь, Буча, Бородянка, Димер і звірства над місцевим населенням.

Підрив мостів та дії прикордонників і нацгвардійців дозволили викроїти час, щоб білоцерківська 72-га бригада імені Чорних Запорожців встигла дістатися рубежів північних і західних околиць столиці та завадити росіянам зайти до самого міста. Росіянам залишалося до Києва з десяток кілометрів. Та в селі Мощун на них чекало справжнє пекло. Це село стала місцем загибелі десятків російських десантників і морських піхотинців.

Саме в Мощуні сталася одна з переможних битв за Київ. Не підпустити ворога аж так близько до Києва та уникнути такої кількості жертв серед мирного населення могли б заздалегідь підготовлені укріплення на кордонах. Але всі герої нашого сюжету кажуть – ані вони, ані їхнє вище керівництво не очікували, що ворог йтиме на столицю. І цей план Кремля захопити Київ зламали єдність Сил оборони і мирного населення.

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Нагадаємо, волонтер розповів про звірства росіян на Київщині.

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