Битва за Авдіївку: що відомо про ситуацію у місті та чому окупанти там почали масштабний наступ

10 жовтня довкола Авдіївки розпочалась справжня бійня. Окупаційним військам наказали взяти терикон біля коксохімічного заводу. Російська авіація повторює те, що вона робила в Маріуполі та Бахмуті - знищує місто разом з його жителями, щоб не залишити укриття захисникам Авдіївки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Ситуація в Авдіївці

Окупанти нещадно атакували та знищували Авдіївку з різних видів озброєння.

"Були завдані удари КАБами по території коксохімічного заводу", - каже Максим Морозов, майор МВС, офіцер "Легіону Свободи".

Найскладніша ситуація на териконі біля Авдіївки. З цього терикону окупанти могли б діставати єдиний логістичний шлях до напівоточеного міста. Адже Авдіївка це - передмістя Донецька. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни незначно просунулись на південь і на північ довкола міста. Їхнє просування загальмувалось в районі селища Красногорівка, і кільце ніяк не може замкнутися.

Обстріляна Авдіївка

Для наступу в Авдіївці росіяни задіяли дуже великі сили - три бригади. Підрозділи двох десантних бригад ворога були розбиті в перші три дні наступу.

Потім в бій кинули ще одну - тридцяту мотострілецьку бригаду. Вона була сформована перед повномасштабним вторгненням. Успіх ворога вимірюється лише в кількох сотнях метрів, за які заплачено десятками одиниць техніки та сотнями тіл мобілізованих росіян.

"Якихось успіхів вже не буде, тому що певні стабілізаційні дії проводяться, і вони реально вже в дії", - каже Віталій Барабаш, голова Авдіївської МВА.

Що відомо про просування ворога

В противника є незначне просування – на півночі від міста в районі Красногорівки, і на південь - в районі селища Первомайське.

Авдіївка стратегічна мета окупантів і ключова точка цієї битви за терикон біля коксохімічного заводу. Програш за цю рукотворну вершину для росіян рівнозначний тепер здачі околиць Донецька.

Якою є мета окупантів

За даними голови Авдіївської військової адміністрації, росіянам дали завдання - до кінця року вийти на адмінкордони Донеччини. Тому не лише Авдіївка опинилась під ударом.

"Основною задачею противника залишається захоплення населених пунктів Куп'янськ-Вузловий та Куп'янськ, які є важливими логістичними вузлами", - каже Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Відкинути українські війська за річку Оскол, взяти Куп’янськ та створити новий логістичний коридор для окупаційної армії – тільки так в теорії можна виконати задачу повної окупації Донбасу. Але українці вчасно зрозуміли, яку гру починає ворог.

"Едуард", командир роти ПТРК 66-ої бригади, за чотири дні в районі Кремінної зробив майже нереальне - знищив 25 російських танків. Це річ яка увійде у військові підручники про тактику і справжній героїзм наших воїнів. Але кількість говорить про те, наскільки великий кулак зібрали тут російські окупанти.

"Задум був дуже простий. Прорватися колоною. Потім піти наліво. Знищити наш плацдарм. Знищити наше управління", - каже "Едуард", командир роти ПТРК 66-ої бригади.

Чому Авдіївка є важливим містом: пояснення Андрія Цаплієнка

Військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко пояснює, що результат битви за Авдіївку - може визначити перебіг усієї подальшої кампанії.

Андрій Цаплієнко

"Вона вже майже рік в напівоточенні. І широким фронтом росіяни почали наступати 10 жовтня. Якщо подивитися на карту очима якогось російського генерала, то, звісно, виникне спокуса повторити Бахмут. Власне, вони й повторюють. Уже 5 добу - безперервно. Вони пробують просунутися на села, які розташовані на південь та на північ від Авдіївки", - пояснює Андрій Цаплієнко.

Журналіст ТСН також закликає українців підтримувати оборонців Авдіївки.

"Бійці просять негайної допомоги. Бо це рятує життя наших героїв і зупиняє ворожу навалу. Ми з колегами відправили до Авдіївки партію "Мавіків". Хлопці прислали фото - ось, уже отримали. І я звертаюся до тих, хто нас дивиться. Якщо маєте змогу відправити до Авдіївки безпілотники, - виходьте на главу Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша. Бо ситуація тут вирішальна", - наголошує Андрій Цаплієнко.

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Нагадаємо, американські аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що Путін змінив риторику про провальний наступ росіян на Авдіївку.

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