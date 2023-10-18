Битва за Авдіївку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію в місті та нову тактику окупантів

Авдіївка Донецької області перебуває в епіцентрі бойових дій. Лише за попередню добу там наші Сили оборони відбили 10 атак ворога. В Авдіївці і досі перебуває майже півтори тисячі цивільних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Битва за Авдіївку триває

Навіть на шосту добу після початку масованого наступу росіян навколо Авдіївки фронт не затих. Військові кажуть, що окупанти обстрілюють місто з танків та артилерії. ЗСУ ж нищать ворога.

Прес-офіцер 110-ої окремої механізованої бригади, що стримує ворожу навалу на північний схід від Авдіївки, Іван Секач каже, що окупанти не змогли подавити українську артилерію і пішли на штурм. Більшість загарбників вдалось ліквідувати.

"Великі колони техніки - “Тигри”, танки, БМП. Там було задіяно сотню броньованої техніки. Велика кількість особового складу", - каже військовослужбовець 110 ОМБр ЗСУ "Прораб".

Військовий "Прораб"

Чому окупанти хочуть захопити терикон біля Авдіївки: пояснення військових

Побратими “Прораба” билися за північний Авдіївський терикон. Воїн визнає: окупанти прорвалися до схилу, але закріпитися на вершині розвідники їм не дозволили - росіян вдалось ліквідувати. Окупанти намагаються його захопити, оскільки - це панівна висота над містом.

Авдіївка

"Всі розуміють її значення. Її втрачати не можна! Він, під нашим контролем, повним", - каже "Прораб".

Окупанти нещадно знищують Авдіївку

Одночасно зі штурмами навколо міста окупанти нещадно обстрілюють Авдіївку.

"Вона й так була - вщент зруйнована й розтрощена. Але от останній тиждень московитська артилерія, міномети, танки, а ще реактивні системи залпового вогню та авіація - перетворюють Авдіївку не те, що на друзки, а на гори каміння й піску. Останній обстріл відбувся,буквально кілька годин тому", - каже Олександр Моторний.

Порахувати, навіть приблизно, скільки важких снарядів, бомб та мін випустили окупанти по Авдіївці, не беруться, навіть військові.

Там, де був будинок на чотири під’їзди, нині залишилося лише три. З обох сторін п'ятиповерхівки, дві величезні вирви від вибухів керованих авіаційних бомб. Жителька однієї із квартир і надалі живе у будинку та відмовляється покидати своє зруйноване помешкання.

Знищений будинок в Авдіївці

Військові очікують нової навали окупантів

З півдня від міста, зі сторони Опитного, майже безперервно долітає відлуння затяжного стрілецького бою. Військові зазначають, що росіяни трохи змінили тактику.

"Штурмові дії, вони перейшли в іншу тактику. Вони тепер малими групами почали намагатися просуватися", - каже військовослужбовець 110 ОМБр ЗСУ "Прораб"

Водночас, військові переконані: з дня на день, росіяни точно спробують організувати нову масовану атаку на місто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти намагаються оточити Авдіївку! Попри щільні обстріли з міста триває евакуація

Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки з метою перерізати шляхи забезпечення ЗСУ та повністю оточити місто. Ворог також влаштовує безперервні обстріли тривалістю по 10-12 годин.

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