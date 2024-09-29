Битва за Чорне море: як і чому українці б’ються за "вишки Бойка" та острів Зміїний

Вишки та острів зараз утворюють єдину систему наших опорних пунктів на морі.

Прикордонники спецпідрозділу “ДОЗОР” разом з бійцями ГУР тримають оборону на двох газовидобувних платформах, які в окупантів відбила Україна. І намагаються штурмувати ще дві, де залишається російський гарнізон. Про деталі штурму – мінімум інформації. Але, за нашими даними, росіян вдалось вибити з “Петра Годованця”, однієї з так званих “вишок Бойка”.

Чому для України важливо контролювати “вишки Бойка” та острів Зміїний розповів Андрій Цаплієнко в репортажі “ТСН. Тиждень”.

Охоронці "зернового коридору"

“Хто контролює вишки, той контролює зерновий коридор. Раніше це був острів Зміїний. Але додаються і вишки, у ворога там радіолокаційні станції. Також особовий склад в них там знаходиться. Зараз до вишки просто так підійти неможливо. Тільки з боєм”, - розповідає Дмитро Гринченко, офіцер спецпідрозілу “ДОЗОР” ДПСУ.

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Вишки та острів зараз утворюють єдину систему наших опорних пунктів на морі. На бурових платформах – після ракетних ударів - пожежа. Вогонь добре видно вночі зі Зміїного. Може виникнути відчуття, що із поверненням двох платформ Зміїний став безпечнішим. Але розбитий ракетами причал нагадує, що це відчуття хибне.

Острів Зміїний — це не просто історичне місце, де російський корабель відправили правильним курсом. Від цієї маленької скелі в Чорному морі зараз залежить вся економіка великої України. Зерновий коридор, експорт-імпорт через Дунай, чорноморські порти - все це працює, поки українські воїни перебувають на острові.

“Завдяки цьому острову ми маємо можливість перевозити зерно. Ми охороняємо зерновий коридор”, - пояснює боєць 2-го загону спеціального призначення ГУР МО з позивним “Сова”.

Яка ситуація на острові Зміїний

Спалений комплекс “Тор” за 25 мільйонів доларів та залишки іншої новітньої російської техніки говорять про те, що значення Зміїного добре розумів й ворог.

Офіцер спецпідрозділу “ДОЗОР” ДПСУ, Герой України Олександр Марчук додав, що тут також розташовані засоби для протидії ворожій авіації.

“Він [ворог] знає про наші розрахунки ПЗРК. Саме наші сили не дають залітати так, скажімо, до берегів Одеси. І ми маємо таку буферну зону безпеки, і ми маємо час реагувати в подальшому на їхні наступи”, - пояснює він.

Той, хто контролює ці двадцять гектарів каменю і руїн, володіє усією західною частиною Чорного моря.

Боєць “Сова” показує залишки російських систем ППО Панцир-С1 та Тор.

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“Насправді росіяни дуже сильно укріпили острів Зміїний. Тут було 5 засобів потужних ППО. Також були укріплені бліндажі ЗУ-шками і мінометними батареями”, - зауважив він.

“Росіяни намагались тут установку “Град” розмістити, щоб обстрілювати узбережжя. Установку втопили. Ракети подарували нам”, - додав офіцер спецпідрозділу “ДОЗОР” ДПСУ з позивним “Ілько”.

Бойові задачі на Зміїному і на морських платформах, крім українців, виконують іноземні бійці в складі ГУР. Зараз на острові дислокується підрозділ, в якому служать громадяни Колумбії.

Для того, щоб виграти битву за Чорне море, треба остаточно витіснити росіян із його західної частини. Доставку штурмовиків для того, щоб вибити окупантів з двох газовидобувних платформ, забезпечують прикордонники спецпідрозділу “ДОЗОР”.

“Простіше не стало. Лише складніше стало. Противник на місці не стоїть. Використовуються бойові дрони, оснащені ракетами”, - каже офіцер “ДОЗОРу” Дмитро Гринченко

Зокрема, на українських спецпризначенців під час штурму 11 вересня платформи “Петро Годованець” заходив російський літак Су-30СМ. Але влучний постріл переносного зенітного комплексу відправив ворожу “Сушку” на дно Чорного моря.

Проте в крилатому арсеналі окупантів, на жаль, ще чимало засобів вбивства. Одного дня по Зміїному російські стратегічні бомбардувальники випустили чотири ракети Х-22. В кожній - майже тонна вибухівки.

“Весь острів дуже вибухонебезпечний, наші інженери працюють над тим, щоб зробити його максимально безпечним”, - розповідає офіцер “Ілько”

...Коли спецпризначенці повертаються з острова та заходять в гирло Дунаю, вони завжди вмикають гімн України. І коли над дунайськими хвилями лунають слова про “душу й тіло”, стає зрозуміло, що цих хлопців на маленьких човнах не переможе жоден російський корабель.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Спецпризначенці ДОЗОРу ШТУРМУЮТЬ "вишки Бойка". ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.ТИЖНЯ"

Нагадаємо, після того, як російські загарбники завдали ракетного удару по зерновозу у Чорному морі, у світі різко зросли ціни на зерно.

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