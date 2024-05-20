"Битва за Харківщину лише починається": воїни ЗСУ розповіли про нову тактику Росії у Вовчанську

Наступ росіян у Вовчанську поки що захлинувся. Збройним Силам разом з підрозділами ГУР та Держприкордонслужби вдалось стабілізувати ситуацію. Але ворог все ще контролює північну половину Вовчанська.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Ситуація у Вовчанську

Вовчанськ - місто, розколоте навпіл. Майже стерте з обличчя землі ударами коригованих авіабомб. Лінія фронту проходить по річці Вовча. Ворог вперся в неї, але далі рухатись не може. Збройні Сили, попри обмежені резерви, навалюють по противнику з усіх боків.

Річка Вовча

"Місто не здається. Немає такого, що хтось просто тікає з позиції, це абсурд. Якби так було, місто вже б давно здали. На даний момент обставини були складені Силами оборони таким чином, що ворог не може просуватися далі", - каже Богдан, снайпер спецпідрозділу ДПСУ "Д.О.З.О.Р.".

"Десятий загін" Держприкордонслужби добре попрацював над тим, щоб обставини склалися саме так. А, вірніше, склався міст через річку, під яким спрацювала вибухівка.

Андрій, боєць ДПСУ "Д.О.З.О.Р.": "Нам поступила задача підірвати його, ми вже тримали оборону перед цим мостом".

Андрій Цаплієнко, кореспондент: "Чи означає це, що північ Вовчанська ми втратили?"

Боєць: "Ні, ні в якому разі. Підступи є, але для цього нам треба наростити сили і завдати удар".

Групу цих бійців називають "зоряним десантом". Кожен з них нагороджений орденом "За мужність" за попередні спецоперації. Але те, що відбувається зараз – для них не просто чергове бойове завдання. Вовчанськ - частина більш масштабного задуму росіян.

"Я думаю, що противник взяв собі за ціль оточення з послідуючим взяттям населеного пункту Харків", - каже боєць Олександр.

Тактика російських окупантів у Вовчанську

Всі, хто зараз воює у Вовчанську, розуміють, що розпочався новий етап війни.

"Якщо взяти півроку назад, то основним методом війни були дрони,то зараз я б відніс керовані авіаційні бомби, так звані КАБ, на перше місце. По місту Вовчанськ за добу скидували від 25 КАБів на наші позиції. Під час отримання інформації, що буде пуски КАБ, піхота, як правило, зразу покидає свій сектор", - пояснює Олександр.

Навіть на одного стрільця ворог може не пошкодувати кількох бомб, тож звична снайперська тактика тут більше не працює.

"Очевидно, що ти не можеш використовувати найкращі позиції для снайпера, тому що найкраща позиція для снайпера це найгірша позиція для снайпера. Все, що може використовуватись, як гарна вогнева точка, воно КАБиться або артилерією рівняється", - каже снайпер Богдан.

Богдан

І одразу на знищені українські позиції заходить ворожа піхота. Піхотна тактика росіян теж змінилась.

"Вони дуже маленькими групками просочуються, десь накопичуються, і просуваються далі. Тактика маленьких груп, вона дуже ефективна", - каже Андрій.

Як вдалось призупинити наступ РФ

Піхотинців по одному-два заводять до міста, а потім збирають в заздалегідь визначених точках. Вовчанська районна лікарня – одна з таких точок. На відео аеророзвідки добре видно, як окупанти, чітко і впевнено, підтягуються саме сюди. Їхній задум був очевидним – накопичити сили і прорватись через міст у південну частину Вовчанська. Та українці дочекались слушного моменту – знищили міст і потужним авіаударом розвалили лікарню разом з окупантами. Навіть за умов багатократної переваги росіян, для них це була серйозна втрата бойових можливостей.

Лікарня у Вовчанську, де базувались окупанти

"Кількість особового складу, залучена до операції, вона, дійсно, велика. Але втрати, на даний момент, за будь-якими доктринами, нашими, НАТівськими, вони є неприпустимими", - каже Богдан.

Втрати зіпсували Кремлю всі плани. Але не змусили повністю від них відмовитись. І, схоже, битва за Харківщину лише починається.

Момент авіаудару по лікарні, де базувались окупанти

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