"Битва" за Київ між КМВА і КМДА: що відомо про скандальний поділ влади

У Парламенті створена тимчасова спеціальна комісія, яка вирішує, як же поділити повноваження між головою Київської міської державної адміністрації, а це - Віталій Кличко та головою Київської міської військової адміністрації, а це - Сергій Попко.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У приміщенні комітетів Верховної Ради штовхаються і сваряться депутат народний і депутат Київради. Столичний депутат заважає пройти народному. Бо теж хоче пройти, а його не пускають. Депутата Київради звати Дмитро Білоцерківець. Згодом у своєму дописі пояснив, що у такий недипломатичний спосіб намагається відстояти інтереси киян.

Конфлікт депутатів

Говорити тихіше просить народний депутат Віталій Безгін. Події у холі пояснює так: "Ви, коли по парку гуляєте, іде господар і чі-хуа-хуа йде. Вона якщо хоче вас за джинси вкусити - ви будете на неї кидатися чи з господарем говорити. Тому будемо раді бачити Віталія Кличка".

Віталія Кличка раді бачити на засіданні парламентської тимчасової спеціальної комісії. Намагаються вирішити, як же поділити владу між головами Київської міської державної адміністрації і Київської міської військової адміністрації.

У столиці на цих посадах різні люди. Де закінчуються повноваження голови КМДА - Кличка, а починаються повноваження голови КМВА - Попка? Як написано у порядку денному, питання вивчатимуть на основі практичних кейсів. І ці кейси - це відео з мережі.

"Мені важко зрозуміти, де межа відповідальності коли припиниться відповідальність державної адміністрації і починається військова адміністрація. Як вирішуються питання на тому чи іншому рівні Хотів запитати у Кличка і Попка. А їх немає. У заступників запитаю - як ви розмежовуєте", - каже Віталій Безгін.

Засідання ТСК

"У Києві незрозумілий дуалізм. Самоврядні повноваження вирішує КМВА, але це не зовсім узгоджено законом", - каже заступник київського міського голови Володимир Боднаренко.

Зі своїми картинками на засідання ТСК прийшли представники від громадськості. Це - фото Поштової площі. Точніше того, що під нею.

Фото, яке показали активісти

"Вона аварійна, колони аварійні. Воно стоїть на соплях. Якщо воно впаде. Хто понесе відповідальність і сяде в тюрму", - кажуть вони.

На засіданні є в.о. очільника метрополітену. Це колишній головний інженер підприємства, який пішов на підвищення, коли шеф звільнився через корупційний скандал. Віктор Вигівський запевняє, що метро - під контролем. Станції "Почайна" і "Тараса Шевченка", вже втомилися офіційно пояснювали, на ремонт не закриваються. А станцію "Поштову площу", особисто гарантує, не затопить.

Чи відкачують воду під "Поштовою площею" - дискусія перетворилася на скандал.

Зрештою постановили - всією комісією сходити під "Поштову площу" і подивитися стоїть там вода чи ні.

А як же поділити повноваження між Кличком та Попком - домовилися продовжити домовлятися наступного разу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хто головніший: Кличко чи Попко? Скандальна битва за владу над столицею!

Нагадаємо, скандали навколо метрополітену в Києві не вщухають. Після виникнення аварійної ситуації в тунелі біля станції "Деміївська" одразу шість станцій на синій гілці опинилися відрізаними від міста – до кінця літа мешканці Теремків будуть без метро.

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