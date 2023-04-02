Битва за Лавру: чому УПЦ МП виселяють зі святині і як ПЦУ там планує проводити богослужіння

В Україні уже тиждень не вщухає скандал стосовно Києво-Печерської Лаври. УПЦ МП повинна була ще 29 березня покинути українську святиню, проте вирішила цього не робити. А настоятель Лаври митрополит Павло взявся проклинати президента України та Вселенського патріарха Варфоломія. Закінчилось це все домашнім арештом.

Про це 2 квітня йдеться у сюжеті "ТСН. Тиждень".

Києво-Печерська Свято-Успенська Лавра - одна з найбільших святинь православ’я і водночас одна з найдревніших історичних пам’яток нашої країни. Саме ось за цими мурами працював Нестор-літописець, писалася історія країни, тут були, працювали і навіть розбудовували Лавру усі визначні постаті, які зображені на грошах, починаючи від Ярослава Мудрого. Загалом - 23 гектари святої, священної землі.



І от на 32 році Незалежності українське суспільство запитало: "чому у святому для кожного з нас місці звучить російська мова, російська молитва і керує церква Московського патріархату?"

Фото: ТСН.ua

Як УПЦ МП потрапила до Лаври і як нищила історичну будівлю

Священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату у тисячолітню Лавру заїхали відносно недавно – 1988 році. Але, сподівалися, що назавжди. Вони розбудовували територію на свій смак, часто не запитуючи ніяких дозволів на перебудову пам'яток. Оренда святині у них була безоплатною і безстроковою, але без права робити там що завгодно. І от на 9 році війни Росії проти нашої країни, держава договір з московською церквою на оренду розриває. Інспектори показують з десяток незаконних добудов. Тут додумались зруйнувати навіть автентичний вхід на територію Лаври, бо автівки не всі пролазили. Були також і фінансові оборудки. Була також передача певних приміщень в суборенду без узгодження.

Фото: ТСН.ua

УПЦ МП відмовилась їхати з української святині

29 березня. За договором останній день перебування УПЦ МП на території Лаври. До цього часу священники цієї церкви кілька тижнів вивозили своє майно вантажівками. Але саме 29 березня своє рішення несподівано змінюють. Намісник Лаври Павло записує відео-звернення в якому підтверджує, що буде судитися і фактично погрожує президенту України і його сім’ї.

Фото із відкритих джерел

"Кажу вам пане президент і всій вашій сворі наші сльози не впадуть на землю, а впадуть вам на голову. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні в ці святі хвилини 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю", - каже Павло.

Фото: ТСН.ua

Частина монахів з Лаври перейшла до ПЦУ

У своєму зверненні владика Павло злукавив. Він говорить, що братію Лаврського монастиря викидають на вулицю. Але за кілька годин до цього виступу своє відео оприлюднив архімандрит Авраамій – монах лаврського монастиря. Він заявляє, що залишається в Лаврі, бо переходить до Православної Церкви України під опіку Блаженнішого Епіфанія. А також натякає, що разом з ним переходить і ще частина братії.

Щоб покарати архімандрита Авраамія УПЦ МП знадобилося рівно 3 години – вони заборонили йому здійснювати богослужіння. Неймовірна швидкість, бо наприклад за рік війни архієреї цієї церкви не спромоглися покарати жодного священника своєї церкви які зрадили країну, шпигували на користь ворога або просто втекли до Росії, залишивши свою паству.

УПЦ МП і досі керується з Москви

І всім розуміло ніхто не чіпає віру - йдеться про конкретну організацію керовану з Москви, яка досі користується гігантськими пільгами держави, котру зневажає. Бо безоплатною оренда світової пам'ятки - то є щось більше ніж просто пільга.

УПЦ МП ще у травні провели собор та забрали зі свого статуту будь-які згадки про свій зв’язок з церквою окупанта, яка благословляє на вбивсто наших людей.

Але очільник церкви Онуфрій листа російській церкві про розрив не написав. Та й вивчення документів на які, в статуті є посилання - доводить УПЦ є невід'ємною частино Московського патріархату.

Іншого патріарха, ніж Кирило - не визнає. Та й цінності з РПЦ в них як під копірку.

Ось вона - улюблена "лялечка" намісника Лаври монаха Павла, "Мерседес" преміум класу.

"Коли елітна автівка їде з Лаври, неймовірно, але прихожани УПЦ МП починають кланятися "Мерседесові"! Може хтось скаже, що ми перебільшуємо і та жінка просто махнула головою? Ні, таки кланяються. Тому що це авто намісника Павла", - йдеться у сюжеті ТСН.

Останніми днями прихильники московської церкви і сам Павло не допускали до Лаври співробітників Міністерства культури, під час зйомок перешкоджають роботі журналістів.

Браслет на ногу і до 3 років ув'язнення: Митрополит Павло не дочекався "русского міра"

Митрополит Епіфаній каже, що у Лаврі й надалі лунатиме молитва

Пристрасті вщухнуть, але що буде з Лаврою, мощами? Чи лунатиме там і надалі молитва? Ми запитали про це у vитрополита Київського і всієї України Епіфанія.

"Зараз є частина братії, яка визначається. Але на жаль, поки там знаходиться митрополит Павло, він тероризує, залякує, то відповідно вони бояться поки що оголосити, але коли ми отримаємо доступ до приміщень, до храмів, то братія збереться і линутиме молитва в Києво-Печерські Свято-Успенській Лаврі. Тобто немає зараз там мови що там буде закрито доступ до святинь до храму, до мощей, але в складі нашої помісної Православної церкви України", - каже Епіфаній.

Проти Павла вже порушили кримінальну справу, у його дорогому помешканню провели обшуки. І його дуже цікаві телефонні розмови оприлюднило СБУ, де він деякі західні області не вважає українськими та погоджується, що варто молитися за митрополита РПЦ Кирила.

Першого квітня одіозний владика Павло таки пішов. Час панування російської філії московської церкви в Україні добігає кінця. Це, здається, вже зрозуміли і прості священники УПЦ МП.

Хоч як їм не важко, вони тягнуть свої валізи, помалу, а таки йдуть зі святої Лаври. Поки з однієї. Почаївська і Святогірська теж потребують перевірки.

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