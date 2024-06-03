Битва за Вовчанськ: воїни ЗСУ розповіли про унікальну техніку, яка "може далеко бачити"

Оператори українських дронів-розвідників цілодобово шукали скупчення ворога та його бойової техніки і поблизу кордону, й далеко вглиб ворожої території.

Куди вдається долітати? Чи безпечні ті вильоти в тил до ворога та що бачать тепер, своєю “Лелекою” аеророзвідники 71-ої окремої єгерської бригади - у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

"Сол" - оператор “Лелеки”, безпілотного літака-розвідника української 71-ої окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Він разом зі своїм екіпажем та побратимами на Харківщині, роблять усе можливе, аби і Вовчанськ, й інші міста та села залишились на мапі України.

Вовчанськ, який окупанти нещадно знищують

Оператори дронів стартують, не зважаючи на вибухові обставини і щоразу летять вглиб ворожої території.

"Глибока розвідка, залітаєм в тил ворога, роздивляємся їхні бойові позиції. Вишукуєм артилерію - техніку", - каже Андрій, командир розвідувального комплексу “Лелека” 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

"Лелека"

Аеророзвідники 71-ої, переконані: московити - не дарма для наступу на Харківщину обрали травень. Так само, не випадково, каже командир екіпажу, для вторгнення, ворожі штаби визначили напрямки - на північ від Харкова та північніше Вовчанська.

"Ліси, густі посадки, “зельонка” как бы, уже розрослась. Тяжко виявляти їх! Ну, виявляємо - палимо!", - каже Андрій.

Водночас, ударного скупчення ворожої бойової техніки, на московитській землі, принаймні, на траверзі Вовчанська, розвідники українського єгерського підрозділу нині не помічають.

Та й великої кількості ворожої піхоти, каже командир екіпажу - так, як було на початку вторгнення - зараз поблизу кордону - теж, ніби, немає. Адже ворогів "Лелека” бачить дуже далеко.

Окупанти ж теж проводять повітряну розвідку.

Водночас, присутність української “Лелеки” у рашиському повітряному просторі окупанти, також помітили та намагались збити. З інтервалом у кілька секунд по українському безпілотнику - просто з території населеного пункту, московити випустили кілька ракет-перехоплювачів.

Та оператору “Лелеки” вдалося ухилитися від загрози. Й розгледіти на території тамтешнього підприємства ворожу бронемашину. Координати, розташування рашиської техніки екіпаж “Лелеки” мерщій передав своїм артилеристам. Враховуючи, що бити московитів у їх тилу, далекобійною західною зброєю, відтепер мало хто забороняє, обсяг ворожого угруповання, навпроти Харківщини, є надія, що серйозно зменшиться.

Військовий ЗСУ

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Нагадаємо, військовий розповів, як складно буває ліквідувати росіян на полі бою.

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