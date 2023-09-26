Битва за землю: у Києві на Микільсько-Слобідській хочуть продати 6,3 гектара під забудову

У Києві назріває ще один земельний скандал. Йдеться про три ділянки у Дніпровському районі між вулицею Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом загальною площею у 6,3 га, які можуть продати під житлову забудову.

Земельні ділянки планує реалізувати на аукціоні (23 жовтня) "Ощадбанк", якому вони зараз належать. Йдеться про 450 млн грн – стартова ціна, яку планує отримати установа від продажу.

Що відомо про земельну ділянку

Йдеться про прибережну смугу Дніпра на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9. Цей ласий шматок землі намагалася свого часу забудувати компанія Укрбуд, але отримала шалений спротив від місцевих мешканців та активістів.

Забудовнику вдалося звести тут лише дві багатоповерхівки ближче до Броварського проспекту та зробити біля них невеличку набережну. Вже цієї весни, під час великого паводку, вода повністю затопила набережну та впритул підійшла до зведених будинків.

Ділянка, яку можуть продати під забудову. Фото: Олег Симороз/Facebook

Повінь затоплює і ділянки, які хоче продати "Ощадбанк". Зараз – це частково занедбана зелена зона на березі Дніпра, бо багато років ніхто її не облаштовує, через загрозу забудови. Але місцеві мешканці використовують її для прогулянок та відпочинку, з надією, що колись тут буде парк.

В 2015 році ділянки перейшли у власність "Ощадбанку" і з цього часу активісти намагають повернути їх місту під єдиний парковий простір "Микільська Слобідка".

Що кажуть активісти?

Відомо, що у 2017 році "Ощадбанк" вже намагався продати ці землі, але тоді активістам вдалося зупинити торги. Зараз чергова спроба продати землю, бо до цього часу вона є власністю банку, а місто нічого не зробило аби поставити крапку у цій історії.

"Ділянки входять в межі пам’ятки Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро і в цій частині заборонено нове будівництво. До повномасштабного вторгнення Київрада планувала викупити ділянки для створення парку, але КМДА так і не виконала це рішення", - пише на своїй сторінці у соціальній мережі активістка Олена Медведенко.

Також проти можливого продажу землі виступають і інші столичні активісти. Вони вже звернулися до органів державної влади з проханням негайно відреагувати та не допустити передачу цих земель в приватні руки забудовників. Окрім того, обіцяють боротися за землю та влаштовувати акції протесту, як вже колись було з попереднім забудовником.

Земельна ділянка, яку планують продати / Фото: setam.net.ua

"Ми також застерігаємо, що наша громада залишає за собою право на вжиття абсолютно всіх методів протидії забудові ділянок, яка за функціональним призначенням Генплану є зеленою зоною загального користування, в тому числі й акцій протесту прямої дії", - зазначає на своїй сторінці у соціальній мережі Олег Симороз, воїн ЗСУ та представник громадської організації "Народовладдя".

Що кажуть в КМДА?

Сайт ТСН.ua звернувся з інформаційним запитом до КМДА, щоб прояснити ситуацію щодо дій влади з приводу продажу під забудову понад шести гектарів землі біля Дніпра.

В КМДА журналіста сайту ТСН.ua запевнили, що міська влада не дозволить забудувати ділянки на Микільській Слобідці, які виставили на продаж.

"У 2020-2021 роках Київрада проголосувала за створення парку "Микільська Слобідка", і для цього прийняла рішення про викуп трьох ділянок площею понад 6 гектарів. Проте власник – "Ощадбанк" – не погодився. Наразі ж "Ощадбанк" виставив ділянки на продаж, тому звертаємо увагу потенційних інвесторів – цю територію можливо буде використовувати тільки як зелену зону. Місто готове сприяти в її облаштуванні та буде захищати інтереси громади", - розповіли на запит ТСН.ua у КМДА.

Земельна ділянка, яку хочуть продати у Києві / Фото: setam.net.ua

Там додають, що за дорученням мера Києва Віталій Кличко на розгляд Київради подано проєкт рішення про надання ділянкам на Микільській Слобідці статусу скверу.

Що кажуть експерти?

Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" зазначає, що відведення земельних ділянок під забудову на Микількій Слобідці повністю незаконне.

"По-перше – це захисна смуга річки Дніпро. На відстані ста метрів від води - будувати нічого не можна, окрім об’єктів водного господарства. По-друге – це зона охоронюваного ландшафту. Це дві основні причини, які не дозволяють там житлову забудову, звичайно, якби у нас все робилося по закону. Забудовник, якимось чином отримав цю землю, а "Ощадбанк", отримав їх як заставу і гектари перейшли йому у спадок", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Сергієнко.

За словам експерта, зараз міській владі потрібно діяти в рамках закону.

"Якщо згідно законодавства будувати житлові будинки на Микільській Слобідці заборонено, то про це варто чітко сказати. А якщо хтось хоче купити цю землю – нехай купує, але будувати там нічого не можна. Якщо місто має на меті зробити на цій території парк, то потрібно владнати усі питання з землею. А вже потім, будувати рекреаційну зону: парк, пляж, чи спортивні майданчики, але не ставити біля води житлові багатоповерхівки. Захисна смуга біля річок існує неспроста. Це життєвий простір для річки, адже під час чергової повені вода знову затопить цю територію. Тому слід пам’ятати, якщо людина йде проти законів природи, то це нічим добрим не закінчується", - пояснює Олександр Сергієнко.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Ярославській, 13-Б, 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ століття.

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