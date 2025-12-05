Бюджет-2026: освітянам і медикам підвищили зарплати, але військовим — ні

Верховна Рада

Реклама

Цього тижня Верховна Рада затвердила головний кошторис країни на 2026 рік. Порівняно з цьогорічним, у новому бюджеті збільшились як доходи, так і видатки. Рекордний дефіцит теж зріс майже на 6 млрд гривень. Головна проблема — залатати бюджетну дірку у 18,5 млрд доларів непокритих видатків.

Освітяни, медики та соціальна сфера отримали підвищення зарплат та виплат. Не забули парламентарі й про себе, утричі збільшивши депутатський фонд. Проте грошей на збільшення зарплат військовим у державній скарбниці поки що не знайшлося.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Реклама

Зростання доходів і видатки на війну

Після політичної кризи та блокування трибуни, розгляд кошторису країни на наступний рік здавався малоймовірним. Проте вже наступного дня документ було ухвалено.

Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував, що до другого читання доходи, видатки та дефіцит бюджету зросли. Заробити наступного року планують майже три трильйони (на 400 млрд більше, ніж торік). Загальні видатки наближаються до 5 трильйонів, і головна їхня стаття — це війна.

"50-ти відсоткове зростання зарплат збережено. Заробітна плата вчителів значно підвищиться, це стосується медицини», — сказав Сергій Марченко.

Соціальні стандарти підвищують вперше за три останні роки: зростуть мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та пенсії.

Реклама

Критика опозиції та дефіцит

Єдине, що не переглянули— зарплати військовим. Через це опозиційні депутати голосувати за такий бюджет відмовилися.

«Дірка в армії залишилася 300 млрд, 180 по зарплатам, залишаються програми, які ми критикували, починаючи з марафону і закінчуючи кешбеком і УЗ-3000», — каже перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа запевнила, що кошторис ще будуть переглядати, і ймовірність цього — 99%. Але спочатку треба забезпечити фінансування дефіциту. Гроші на зарплати військовим обіцяють знайти, але трошки згодом — після забезпечення фінансування дефіциту державного бюджету.

«Якщо ми до 1 січня 2026 року не ухвалимо бюджет, то програми з МВФ у нас не буде, а значить і репараційного кредиту. То ми не зможемо покрити весь дефіцит у 45,5 млрд доларів, гроші нам просто не дадуть без ухваленого закону про бюджет», — заявила вона.

Реклама

Нові податки та надія на міжнародну підтримку

Головний дефіцит бюджету становить 45 млрд доларів, з яких 18,5 млрд доларів невідомо звідки брати.

Наповнювати бюджет з нового року будуть і нові податки, на введенні яких наполягає МВФ:

З комерційних банків забиратимуть 50 відсотків доходів.

Оподатковуватимуть електронні платформи типу OLX.

Планують скасувати пільги для міжнародних посилок до 150 євро.

Більше грошей платитимуть підприємці з річним прибутком більше 1 млн гривень.

«Є внутрішні запозичення — військові облігації ОВДП, є можливість скорочення деяких витратних статей, якщо вже буде потрібно, ну і це кошти міжнародників — гранти, макрофін, дешеві кредити і все інше, тож бюджет виглядає реалістичним, воєнним, суровим бюджетом», - каже координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Місія МВФ має затвердити допомогу для України на 8 млрд доларів у середині грудня. Це має стати сигналом для інших країн та фінансових установ посилити підтримку, а нова програма має підштовхнути ЄС до надання репараційного кредиту.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 5 ГРУДНЯ