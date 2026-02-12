«Б’ють ракетами зазвичай у такі дні»: експерт спрогнозував ймовірну дату нової масованої атаки Росії

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов спрогнозував ймовірну дату наступного російського удару по Україні / © ТСН

Поступове підвищення температури повітря в Україні не нівелює загрози нового російського масованого ракетно-дронового удару — про це в коментарі для ТСН.ua висловив думку колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, спираючись на власну аналітику повітряних ударів.

«Фактор погодних умов не буде визначальним під час планування росіянами їхніх ракетних та дронових атак. Ключове — це наявні ресурси. Зверніть увагу, що повітряні тривоги протягом 12 лютого були пов’язані з тим, що РФ здійснювала якісь приготування на полігоні «Капустин Яр». Тобто росіяни використовують все, що мають. При цьому росіяни розуміють, що навряд чи їм доцільно здійснювати поодинокі пуски ракет. Розраховують на те, що під час масованих пусків бодай частина ракет влучить по цілі», — висловлює свою думку Селезньов.

На його думку, останнім часом російська армія масштабувала використання керованих авіаційних бомб.

«Стався рекорд. Понад 300 КАБів на добу було використано ворогом. Вони прилітають по прифронтових територіях, але відстань понад 100 км вже не є новиною. Я думаю, що окупанти використовують те, що їм лишилось у спадок від СРСР», — каже аналітик.

За припущенням Селезньова, чергова масована ракетна або комбінована ракетно-дронова атака може статись вже незабаром.

«Для себе особисто я вивів формулу, що росіяни зазвичай намагаються нас атакувати під час вихідних. В ніч на суботу або в ніч з суботи на неділю. З урахуванням того, що атака була сьогодні, то чи встигнуть вони знов накопичити ресурс — цілком ймовірно. Ресурс для цього є. Я б не виключав варіанту, що атака може статися цими вихідними», — ділиться своїми розрахунками аналітик.

Як відомо, у недалекому минулому Росія використовувала тактику концентрованих ударів по окремо взятих містах. Проти ночі 12 лютого окупанти здійснили пуски ракет по Києву та Дніпру.

«На мою думку, таким чином РФ намагається накрити якомога більше цілей, сподіваючись на те, що зможуть обійти нашу ППО. Крім того, цілком ймовірно, що у військову раціональність втручається політична доцільність. Зважаючи на те, що найближчим часом має відбутися черговий раунд перемовин у форматі Україна-США-Росія, то, можливо, РФ у такий спосіб намагається продемонструвати свою готовність тиснути далі», — припускає Селезньов.

Як відомо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що наступний раунд переговорів запланований у США 17 або 18 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що вночі РФ атакувала великий обласний центр: травмовано дітей, є руйнування. Росіяни серед ночі атакували Дніпро безпілотниками і ракетами. Лунали потужні вибухи.






