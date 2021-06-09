Бив кота у голову до непритомності і знімав на відео: під Хмельницьким правоохоронця підозрюють у знущанні з тварин

Правоохоронці розпочали службове розслідування.

У Хмельницькій області у соцмережах місцевого правоохоронця звинувачують у знущанні з тварин. Свої дії чоловік фільмував на телефон.

Одне з таких відео потрапило у Мережу (з етичних міркувань ми не даємо посилання).

На кадрах видно, як молодий чоловік висадив сірого домашнього кота в нашийнику від бліх на плоску поверхню, гладить тварину, а потім з кулака б'є в голову. Кіт від удару майже непритомніє, дезорієнтується, і не може тривалий час поворухнутися. Потім чоловік перевіряє, чи він живий і гладить його далі.

"Оце вирубив. Ти живий. Встань. Ти що єб***вся", - коментує садист, насолоджуючись тим, що зробив.

Вже за годину одному з телеграм-каналів вказали, що чоловіком, який катує кота, є правоохоронець із Хмельницької області, поліцейський роти конвойної служби.

"Його попрохали тимчасово потримати у себе кота. Кіт якось завадив йому, через що той його сильно побив, у підсумку — кіт помер. На відео інша тварина, яка нікому ніяк не зашкодила, але бид*о також б'є її заради забави", - підписали відео його автори.

Факт знущання з тварини виявила речниця Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Вона написала рапорт керівництву з цього приводу.

"Під час моніторингу соцмереж я виявила відео знущання з тварини, яке опублікували в одній із місцевих груп в інстаграмі. Ми одразу зареєстрували цей факт в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Буде проведено перевірку з цього приводу. Щодо працівника, який тут фігурує, він нам не підпорядковується. Це - конвойна служба і вона підпорядковується головному управлінню Нацполіції у Хмельницькій області. Вже проводиться службове розслідування. Ми будемо чекати його завершення. Якщо це він, то, звичайно, ми незацікавлені, щоб такі люди у нас працювали", - розповіла ТСН.ua речниця Кам'янець-Подільського управління поліції Тетяна Чубар.

За її словами, відео з катуванням кота відправили на експертне дослідження. Про самого ж правоохоронця, який фігурує у цій ситуації, особовий склад підрозділу, де він працює, відгукується як про нормального і адекватного працівника.

Нагадаємо, що в Ужгороді на вулиці Гвардійські двоє дітей, віком 6 та 8 років, замордували кошенят.

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