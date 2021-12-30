Бив по голові та кидав об підлогу: батько жорстоко покарав тримісячного сина, який дратував його своїм плачем

Бив по голові та кидав об підлогу: батько жорстоко покарав тримісячного сина, який дратував його своїм плачем

Наразі хлопчик разом з матір’ю перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні.

На Вінниччині батько жорстко побив тримісячного сина. Чоловік був нетверезий, а немовля дратувало його своїм плачем. Мати намагалася захистити дитину, проте чоловік вигнав її з хати.

Про те, що зараз із дитиною і чи покарають тирана – 30 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Сусідам, до яких матір хлопчика прибігла шукати прихистку, вдалося забрати дитину від батька.

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В обласній лікарні, куди доправили дитину, лікарі діагностували у малюка забої та струс мозку. До батька виїхав наряд поліції.

Малюк у лікарні, бо перелякався, каже 23 річний батько. Те, що бив Олексійка, чоловік заперечує, але всього не пам’ятає, бо був нетверезий.

"Взяв дитину, вона плакала. Колисав. Підійшов до дивану, відволікся, дитина випала, вдарилася об бильце. Я ненавмисно це зробив. Я дітей не ображаю. У моєї дитини все є", - розповів свою версію подій Богдан Тарасюк.

Водночас медики переконані, що так вдаритися саме немовля не могло.

Родина - неблагонадійна, але на обліку не стояла, кажуть у сільраді. 23-річний батько уже судимий і часто пиячив. Його 18-річна дружина не мала, де жити, тому, коли народила, змушена була переїхати до чоловіка. Хоча до неї претензій немає.

Жінка також з багатодітної сім’ї, яка мешкає у маленькому будиночку. Тож її батьки не мають змоги забрати свою ж доньку з її дитиною.

Наразі хлопчик разом з матір’ю перебувають у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. Соцслужби вилучати дитину з родини поки не планують, але й проти того, щоб Олексійко повертався до батька.

"Перемовини ведуться з обласним центром постраждалих від домашнього насильства, куди однозначно буде переведена мама з дитиною. Я категорично проти, щоб вони спільно проживали, маючи інформацію від оточення села, що фізичне насилля в цій сім'ї відбувалося неодноразово. Він бив жінку, просто вона це приховувала", - зазначив завідувач соцслужби м. Калинівки Юрій Вдовиченко.

У Вінницькій області батько жорстко побив тримісячного сина | Новини України

Тим часом батько у поліції дає свідчення. Його не затримали, адже кримінальне провадження відкрили за легкі тілесні ушкодження.

У поліції кажуть, притягнути до кримінальної відповідальності батька можливо лише після експертизи. ЇЇ робитимуть після одужання немовляти. А також тоді, коли буде заява від матері про насилля в родині. Чи напише її 18 річна Ганна – невідомо.

Нагадаємо:

У Харкові хлопець відкрито через соцмережі поскаржився на знущання батька і бездіяльність поліції. Хлопець відкрито заявив про проблеми у його родині і сімейне насильство з боку нетверезого батька.

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