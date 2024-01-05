"Бив, знущався, ґвалтував і навіть вбивав": чому кат з донецької "Ізоляції" сидітиме лише 11 років

Цього тижня в столиці суд виніс вирок головному кату таємної тюрми "Ізоляція" в окупованому Донецьку на прізвисько "Палич". Дениса Куликовського звинувачувати в тому, що чотири роки - від 2014 до 2018 у цій катівні він піддавав тортурам десятки людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

У Києві засудили ката з Донецька

Вирок суду в залі слухають лише прокурори, адвокати, журналісти і конвой. Жоден потерпілий на це засідання не прийшов.

39-річного Дениса Куликовського, більш відомого як "Палич", звинувачували в тому, що в таємній тюрмі "Ізоляція" на території колишнього заводу в окупованому Донецьку він несамовито катував людей. Більшість з них вийшли за обміном наприкінці 2019 року. Тоді і стали відомі історії його звірств.

ТСН зібрала свідчення жертв "Палича" в матеріал під назвою "Фабрика болю". Вони і розказали, хто такий Палич. Найулюбленішим заняттям Дениса Куликовського було катування людей струмом - за допомогою тапіка, тобто польового телефона. Також він виривав бранцям зуби плоскогубцями, бив, знущався, ґвалтував і навіть вбивав.

"Він вбив людину, я особисто виносив його тіло, "Палич" при цьому просто палив папіросу, він був задоволений", - каже Олександр Репетило, колишній бранець "Ізоляції".

Затримали Куликовського в Києві в листопаді 2020 року. Як і чому він опинився у столиці спецслужби замовчують. На першому ж засіданні по його справі, він каявся. Однак на передостанньому засіданні суду в грудні - від всіх звинувачень відхрестився.

ТСН хотіла поспілкуватись із засудженим, проте він категорично відмовився.

Потерпілі обурені вироком

Апеляцію на нинішнє рішення суду подавати ймовірно ніхто не буде. У в'язниці Куликовський проведе не 15 років, а 11. А все через те, що злочини він вчиняв, коли в країні діяв закон Савченко. І два роки, які він вже провів в СІЗО, перетворюються на чотири. І таким фактичним вироком колишні бранці таємної катівні обурені.

"П’ятнадцять років для такої людини – це не правильний вирок для такої людини, бо він мав би сидіти довічно, цю людину не можна випускати в соціум, бо це класичний психопат та садист", - каже Станіслав Асєєв, колишній бранець "Ізоляції".

Станіслав Асєєв

В залі суду разом з журналістами вирок "Паличу" слухала правозахисниця та нобелевська лауреатка Олександра Матвійчук.

"На моє переконання Денис Куликовський, він же "Палич", має отримати пожиттєво", - каже вона.

Чому "Палич" сидітиме тільки 11 років

У прокуратурі ж пояснюють: щоби дати "Паличу" пожиттєвий термін, треба було довести, що він в катівні "Ізоляція" вбивав людей. Однак жоден бранець так і не зміг згадати імена тих, кого там бачили вбитими.

Назвати імена тих, кого вбив "Палич" на "Ізоляції", теоретично могли б українці, які досі залишаються в так званій "ДНР", на території 32-ї Макіївської колонії. Це кілька десятків бранців, зокрема, і ті, хто пройшов тортури Куликовського в катівні. В полоні вони перебувають вже 7-8 років. І про їхній обмін від початку повномасштабного вторгнення не йдеться.

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Нагадаємо, Дениса Куликовського, на прізвисько "Палич", контррозвідника СБУ затримала на початку листопада 2021 року у Києві. Катові донецької в'язниці інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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