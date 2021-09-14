Бій контрабанді, фінансовим махінаціям та несплаті податків: як та коли працюватиме БЕБ

Бій контрабанді, фінансовим махінаціям та несплаті податків: як та коли працюватиме БЕБ

В Україні готується розпочати діяльність новостворений правоохоронний орган — Бюро економічної безпеки.

Керівник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник впевнений, що розпочати свою діяльність новий правоохоронний орган зможе до кінця листопада цього року. Наразі ж у БЕБ немає ні власного приміщення, ні транспорту, ні фахівців, яких на початку має бути хоча б 30 відсотків від потрібного штату. Комплектація кадрами мали б відбуватися за рахунок спеціалістів із економічних підрозділів інших правоохоронних структур, які до того часу вже мають бути розформованими.

Про те, як буде працювати Бюро економічної безпеки, йдеться 14 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Завданням новоствореного правоохоронного органу керівник БЕБ вважає не просто притягнення винної особи до відповідальності. “Нам необхідно, щоб внаслідок нашої роботи це явище більше не виникло. Це буде результат роботи”, - наголошував він.

Давати бій контрабанді, банківським махінаціям і ухилянню від сплати податків, Бюро економічної безпеки мало би вже наприкінці вересня, коли закінчуються повноваження економічних розслідувань в поліції, СБУ та ДФС. Але у Верховній Раді досі не проголосували за надання БЕБ необхідних повноважень. Відповідний Законопроект 3959-1, яким вносяться зміни у Кримінально-процесуальний і Кримінальний кодекси, уже тривалий час перебуває на другому читанні.

Щоб країна не опинилася в ситуації коли новий орган ще не працює, а старі вже не працюють, депутатам доведеться ініціювати рішення продовжити роботу фіскальної поліції та інших структур.

Виявляється, до нового правоохоронного органу мають питання активісти антикорупційних організацій. Вони, зокрема, не вважають керівника БЕБ Вадима Мельника самостійною фігурою і сумніваються у незалежності очолюваного ним органу.

“Орган не є незалежним, він підпорядковується і Кабміну і Мінфіну, тож є ризик, що орган який має протидіяти корупції монополізує її в одному місці”, - вважає юристка центру протидії корупції Олена Щербан.

Натомість очільник Бюро економічної безпеки запевняє, що діяльність цього органу дасть швидкі результати, бо матиме сильний аналітичний відділ, чого не було раніше. Та й в одночасному контролі від Кабміну і наглядової громадської ради бачить тільки позитив.

Окрім непроголосованого у Верховній Раді законопроекту, у БЕБ є ще низка невирішених питань — приміщення, спецтехніка, автотранспорт. Зрештою, необхідно набрати бодай 30 відсотків штатних працівників, які б працювали у кожному з напрямків.

Усього ж потрібно 4 тисяч співробітників. Але навіть плани набрати лише частину, до грудня, коли БЕБ розраховує запуститися, все ще під питанням.

Новини України: як працюватиме Бюро економічної безпеки

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