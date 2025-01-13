Бійці КНДР пішли на штурм: Зеленський показав скандальне відео з солдатами 

Зранку і до самої ночі 13 січня війська КНДР штурмували позиції українських воїнів у Курській області. Бійців ССО один із КНДРівців намагався підірвати гранатою, натомість 18 північнокорейських солдатів було ліквідовано.

Що відбувається на Курщині, навіщо солдати КНДР бережуть останню гранату чи патрон, і в чому зізнався один із полонених – в ексклюзиві ТСН.ua.

Чому не варто недооцінювати бійців КНДР

В цілому КНДР зазнає шалених втрат на війні Росії проти України, однак Кім Чен Ин ретельно приховує смерті своїх громадян.

Водночас заперечувати і недооцінювати здатність бійців КНДР воювати не варто. Це також потужний ворог, солдатів там з дитинства вчать помирати за державу, виховують у повній ізоляції від світу і зовнішнього доступу до інформації, де “правда” лише одна. Про те, що бійців КНДР дарма недооцінюють, зауважив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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"Військові КНДР, на жаль, вчаться сучасній війні, вчаться протидіяти FPV дронам на Курщині, і в майбутньому їх навченість стане серйозною проблемою для Південної Кореї та західних армій. На жаль, не бачу, що там це розуміють".

Перший публічний допит бійців КНДР

Тим часом Зеленський вперше опублікував кадри допиту полонених КНДРівців. Ті божаться, що не знали, що йдуть на війну, бо їм казали, що це навчання.

З цих двох один все ще мріє потрапити назад додому, інший каже, що якщо йому дозволять, він би краще залишився в Україні. Зеленський заявив, що північнокорейські солдати можуть залишитися в Україні.

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Президент прокоментував, що це не останні полонені та наголосив, що Путін дуже залежить від КНДР. Щодо полонених, каже, що Кім Чен Ин може їх забрати, але має повернути українських воїнів, втім, якщо північнокорейські солдати виявлять бажання залишитися – їм і таку можливість нададуть.

"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть й інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна. Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість".

Полонені є винятком з правил, адже захопити північнокорейських солдатів у полон не так і просто. Історія, яку зокрема розповіли бійці ССО, коли КНДРівець хотів підірвати їх усіх – далеко непоодинока. Це не лише спосіб розправитися з противником, це сталося б у будь-якому випадку, бо солдати КНДР - повністю зазомбовані. Там кожен солдат про всяк береже гранату чи останній патрон, щоб вбити себе, аби тільки не потрапити у полон, бо потрапляння в полон для північнокорейського військового прирівнюється до зради країни, лідера та всіх ідеалів, які пропагує держава. Таке переконання прищеплюється громадянам КНДР із раннього віку, а потім закріплюється під час військової служби.

Про це зокрема розповідає Лі Сон Мін, експерт із Фонду прав людини в Нью-Йорку, який у 2009 році втік із Північної Кореї. У коментарі агентству Associated Press він зазначив, що ця ідеологія починає формуватися ще з дитинства і стає невід’ємною частиною військової підготовки. Солдатам вчать берегти останній патрон, аби уникнути полону, наклавши на себе руки.

“Через ганьбу, пов’язану з капітуляцією, героїчні солдати повинні берегти останні кулі, щоб накласти на себе руки”.

Лі Сон Мін також зазначив, що більшість північнокорейців взагалі не знають реальної ситуації у світі. Він демонструє фотографії загиблих північнокорейських військових своїм знайомим, які залишилися в КНДР, але ці зображення часто сприймаються зі здивуванням.

Залучення військових Північної Кореї до війни проти України у будь-якому випадку несе пряму загрозу. А обмін інформацією між двома диктатурами дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід, щоб підготуватися до військових дій проти сусідів. Це підтвердила і заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши. Дипломатка нагадала, що понад 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців перебувають у Росії, де минулого місяця почалися бої проти українських військ у Курській області.

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КНДР має значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду. Північна Корея, ймовірно, прагнутиме використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі.

Своєю чергою посол Південної Кореї в ООН Хван Джункук назвав солдатів Північної Кореї по суті рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони пожертвували своїм життям на далеких полях битв, аби зібрати гроші для його режиму й отримати передові військові технології від Росії. А голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі "Суспільного" повідомив, що північні корейці готуються до масштабної війни та будуть нарощувати свою присутність в Росії, але це не для її захисту.

Війська КНДР вважають цю війну визвольною від західного імперіалізму. У них є віра в те, що вони в майбутньому понесуть ідеї комунізму, соціалізму, свою ідеологію на весь світ. Ба більше, Кім Чен Ин вже навіть заборонив жителям Північної Кореї їсти хот-доги, які нібито є частиною "небажаної західної культури", і їх приготування або продаж – це тепер також злочин. Він заявив, що подача хот-догів тепер буде вважатися актом державної зради.

Втрати військових із Північної Кореї, які воюють проти українських сил, становлять 4 тис. осіб пораненими і вбитими, такі цифри озвучив президент України під час засідання у форматі “Рамштайн” 9 січня. Режим Кім Чен Ина змушує родини загиблих на Курщині бійців підписувати документи про нерозголошення. Родичам загиблих також забороняють спілкуватися між собою.

Що цікаво, влада КНДР називає участь у війні проти України "священними навчаннями". А режим Кім Чен Ина стежить за настроями родин, які отримали свідоцтво про загибель родича у бою, і вживає заходів, щоб запобігти поширенню інформації. Про це повідомляє видання "Вільна Азія". Режим Північної Кореї нагороджує "сертифікатом воїна" родини солдатів, які загинули під час участі у війні або під час бойової підготовки. Сім'ї загиблих військових отримують пільгове забезпечення від держави. А нещодавно влада Північної Кореї викликала сім'ї загиблих і нагородила (саме таке слово – "нагорода" вживається у КНДР) їх "сертифікатами воїнів", не повідомивши жителів, що серед загиблих є ті солдати, яких відправили до РФ.

Також кількома днями раніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "російські та північнокорейські командири ставляться до північнокорейських військ як до витратних матеріалів" і "замість того, щоб здатися, північнокорейські солдати вчиняють самогубство або страчуються своїми колегами”. Це було зроблено для того, щоб члени сім'ї, які залишилися в рідному місті, не були в невигідному становищі.

Щобільше, відправлення військ на російський фронт відбувалося таємно. Варто пригадати історію з північнокорейськими військовополоненими під час Корейської війни, яких влада КНДР не прийняла, навіть якщо вони повернулися після того, як заперечили свій намір залишатися в Південній Кореї. В'язні, що поверталися, мали пройти сувору ідеологічну перевірку та перевиховання, під час якого вони мали довести свою лояльність режиму. У результаті солдати, які повернулися, були соціально ізольовані або віддані під нагляд, що призвело до серйозних збитків не лише для них, але й для їхніх родин. Часто вони ставали жертвами підозр у співпраці з ворогом. Багатьох із них піддавали допитам, відправляли до трудових таборів чи навіть страчували.

Поява північнокорейських військових у російсько-українській війні – це тривожний сигнал, який виходить далеко за рамки локального конфлікту. Це відкритий виклик міжнародній системі безпеки, яка опинилася перед новою формою гібридної агресії, де диктатури зливаються у симбіоз для руйнування демократичного світу. А президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що на КНДР може повпливати Китай. За його словами, якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Пхеньян.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ВІЙСЬКА КНДР ПІШЛИ НА ШТУРМ! На них чекав сюрприз! | Зеленський показав скандальне відео!"