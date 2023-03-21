Бійці на Херсонщині прицільно знищують ворогів з дронів, але і самі потерпають від російських безпілотників

На Херсонщині українські аеророзвідники вистежують своїх супротивників і знищують їх і вдень і вночі. Але ворог огризається, намагається також знищувати українські безпілотники, йдеться в ТСН.

Звична картинка війни - десятки одиниць спаленої бронетехніки, знищення спостережних пунктів ворога. За кожною ж успішною атакою стоїть кропітка робота аеророзвідників – десятки вильотів, сотні годин спостереження.

Пілот вже знаменитого “Мавіка” – китайського дрону - помічає, що у кущах ворог обладнав бліндаж з боєкомплектом. Далі саморобний термобаричний заряд робить свою справу. Пожежа від вибуху розгоряється на пів неба, але дрону ще треба повернутися на базу. “Опа! Зараз антидронова пушка працює проти нас! Нас підвертали щойно примусово”, - каже пілот.

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Ворожа аеророзвідка глушить радіосигнал, намагається посадити український дрон на своїй території. Зрештою безпілотник приземляється на дах будинку поблизу лінії фронту. Хлопці жартують, що починається “порятунок рядового Мавіка”. Свій дрон бійці зведеного загону Департаменту патрульної поліції хоч і під обстрілом, таки забирають.

Поки ворог атакував український дрон, аерородвідники помітили будинок, з якого працювали російські аеророзвідники. Ворог поселився зовсім близько від Дніпра – саме звідси він веде коригування вогню своєї артилерії, але втратив пильність. Вони носять речі, і навіть серед дня набирають з річки воду. Для них українські бійці готують черговий “подарунок”.

Ввечері бійці готуються до великої роботи: готують зброю, прилаштовують вибухівку. Вночі по розвіданих цілях в тилу ворога працюватиме потужний ударний дрон. Чому вночі? Вдень противник його може почути, помітити і легко збити. “Тут не можна недооцінювати ворога. Вони отримали по шапці і дуже сильно, але ніколи не можна недооцінювати. Ми від коптерів їхніх ховаємося так само, як і вони від наших. Від цього тільки залежить, як ми можемо зберегти особовий склад, тому вони також використовують немало коптерів”, - каже військовослужбовець Міністерства внутрішніх справ “Свят”.

Після ночі підготовки бійці прямують на саму передову, де ствольна артилерія працює з обох боків. Бійці швидко налаштовують дрон, вилітають до місця призначення і скидають мінометну міну, за нею ще й термобаричний заряд на 16 кілограмів. Вибух видно навіть за кілька кілометрів від епіцентру.

Після успішного виконання бійці повертаються на базу, бо потрібно зарядити акумулятори та підготувати нову вибухівку, щоб наступної ночі кинути усе це ворогу на голову – аж поки він не піде з нашої землі.

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