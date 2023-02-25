Бійці на передовій отримують поранення, але і в таких умовах відчувають щастя: чому ж радіють

У лікарнях Дніпра рятують бійців, яких щодня доправляють з передової. Медики кажуть, що до осколкових поранень додаються кульові із тяжкими наслідками для здоров’я. Проте роблять усе можливе, аби повернути воїнів до повноцінного життя, йдеться в ТСН.

З пари берців в Максима лишився один - закривавлений. Нацгвардієць тримав позиції біля Кремінної, коли потрапив під мінометний обстріл. Ворога там захисники бачать неозброєним оком. “І бачили, і чули. Відстань дуже близька. Від двохсот метрів до двадцяти метрів. Є прямі контакти хлопців, але відбивають, борються. У нас завдання одне - захистити, відстояти. Ми переможемо”, - каже Максим.

Вибух стався за десять метрів від нього, але що біда з ногою, зрозумів не одразу. Із понівеченою ногою Максима доправили до Дніпра, тут прооперували, але наскрізне поранення стопи виявилося складним.

Тепер під спеціальним апаратом медики допомагають відновлюватися понівеченим тканинам. “Накладається спеціальна пов’язка, з якої виходить вакуумна трубка і підключена до апарату. За рахунок негативного тиску, який змінюється, йде стимуляція росту судин. А коли судини ростуть, наростає нова тканина”, - пояснюють медики.

Поранених чимало, кажуть медики, а ураження непрості. “Дивишся - отвір малий, наче нічого серйозного, а потім під час оперативного втручання, коли видаляється уламок, виявляється велика площа мертвої тканини. Окрім уламків, в глибину рани потрапляють штани, берці і все, що було у них на шляху”, - додають лікарі.

Ігор з Львівщини бився з ворогом у Бахмуті, а до того був далекобійником, та змінив кермо на зброю. Дістав вогнепальне поранення в руку, проте щасливий і пояснює чому. “Я відволікав кулеметника, щоб наші хлопці вийшли. Хлопці дуже гарно вийшли. Всі живі. Нема ані двохсотих, ані трьохсотих. Гарно вийшли. Ми свою задачу виконали. Я дуже щасливий за тих хлопців”, - каже Ігор.

Після одужання він збирається повернутися до своїх, але якщо не відновить руку швидко, готовий бодай навчати військовій справі.

Читайте також:

“Не жаліємось”: бійці на “нулі” в 140 метрах від ворога показали умови бою

В Херсоні вже не залишилось жодної вцілілої лікарні: окупанти вдарили по одному пологовому відділенні вже вдруге

Під обстрілами у Харкові відбудували півтори сотні будинків: з нуля зводять зруйновані під’їзди