Бійці наблизились до основної лінії оборони окупантів на Запоріжжі: бої стають більш запеклими

Українські воїни з запеклими боями наблизились до основної лінії оборони окупантів. Кожний метр у контрнаступі дається важко, оскільки ворог набудував багато фортифікаційних укріплень, замінував тисячі гектарів. Удень і вночі у повітрі ворожі “Орлани” та “Ланцети” полюють на нашу техніку. Однак наші оборонці рухаються та йдуть вперед до перемоги, йдеться в ТСН.

Окупанти на Запоріжжі намагаються стримати наш наступ. Колишній водій на прізвисько “Бетер” тепер вже понад рік воює у полях та посадках. Має важке поранення, але повернувся на фронт. “Все прийшло саме собою, я в армії не служив, це вперше прийшов, коли батьківщина покликала. До всього звик”, - каже він.

Тут більшість з бійців не мають бойового досвіду АТО, всьому вчились вже на передовій у ТРО. Бої дуже інтенсивні і важкі, усі території заміновані, а це ускладнює рух. “Найбільше техніки ми втрачаємо через міни та дрони- камікадзе”, - розповідають бійці.

Замість масованого руху техніки у наступі, рухається піхота прокладаючи коридори у мінних полях. Вона долає у день від кількох десятків метрів до сотні, вибиваючи з посадок окупантів. Наших штурмовиків 24 на 7 підтримує артилерія.

“Банкір” колишній директор паливної компанії, має 49 років і тепер він у піхоті штурмує укрпілення окупантів на Запоріжжі. “Хлопці тренуйтесь фізично, шукайте можливість їздити на стрільби, освоюйте зброю, треба готуватись до цього, якщо не будемо готуватися, буде тяжко відстояти незалежність”, - закликає він.

Крок за кроком наші бійці долають ворожі укріплення наближаючись до основної ешолонованої лінії оборони - з підземними ходами, бетонованими дотами і суцільними мінними полями, за яку розгорнуться ще більш запеклі бої.

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