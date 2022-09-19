Бійців у відпустці додатково навчають маневрувати під обстрілами і вправно затрофеювати авто

Швидко виїхати з-під обстрілу, безпечно вивезти трофейне авто чи майстерно маневрувати під час контрнаступу - військових, які повернулися у відпустку чи на ротацію, взялися навчати навичок контраварійного екстремального керування автомобілем, йдеться в ТСН.

Під розривами снарядів та шквальними ворожим обстрілом наші бійці за 8 років війни навчилися успішно маневрувати, вести розвідку, евакуйовувати поранених, а тепер вже і контратакувати.

Та майстерності немає меж, тож військові тепер опановують навики екстремальної контраварійної їзди.

Такі курси для військових, котрі повертаються на ротацію чи у відпустку, абсолютно безкоштовні і потрапити на них можуть усі охочі бійці. Головне і єдине правило для військових - мати хоча б мінімальні навики водіння.

«Військовослужбовці беруть участь у дуже складних завданнях, тому було ініційовано цей проєкт, а саме підвищити їхню майстерність. На сьогодні вже понад 200 військовослужбовців пройшли цей курс, розраховано це на благодійній основі», - каже заступник директора Департаменту розвитку доріг Денис Дорошенко.

Інструктор із контраварійної підготовки просто до автоматизму відпрацьовує із військовими складні і непередбачувані маневри на авто. Каже, навчаться на легкових - все це саме зможуть робити і на броньованих машинах. «Фізика руху автомобіля – єдина. Ми наших воїнів навчаємо правильно керувати автомобілем в екстрених ситуаціях. Це швидкісне маневрування, екстрене гальмування, стабілізація автомобіля в разі втрати керованості – це заноси, зніс», - пояснює інструктор.

У бійців виходить не без помилок, але з кожним новим заїздом вони вдосконалюють майстерність. За тиждень-два ці навички їм знадобляться вже на фронті. І більшості з них - не на цивільних волонтерських, а на військових броньованих авто.

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