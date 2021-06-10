Бійців забули, а потім звинуватили у боягузтві: Колесник розповів, як у полон потрапили 60 добровольців

Куратор "Кривбасу" закликав виправити помилку Порошенка та повернути чесне ім'я бійцям батальйону.

Вся країна повинна знати, що бійці батальйону "Кривбас" — не боягузи. З такою заявою 10 червня виступив куратор батальйону Микола Колесник у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Колесник розкритикував попереднього президента Петра Порошенка, який начебто звинуватив бійців "Кривбасу" у боягузтві через відступ з Дебальцевого. Він закликав нинішнього президента Володимира Зеленського виправити цю помилку.

За словами гостя ефіру, 60 бійців батальйону потрапили в полон, бо їх забули просто на опорному пункті, а потім звинуватили у провалі операції.

"Я хочу, щоб президент держави Володимир Зеленський виправив помилку попереднього президента, який звинуватив на всю країну батальйон "Кривбас" у боягузтві за Дебальцево. Коли потрапило 60 бійців в полон, яких забули просто на опорному пункті. Їх звинуватили у провалі всієї операції. І перед батальйоном, і перед живими, і перед загиблими потрібно вибачитись. І сплатити за ті три танки і два БМП знищених російських на опорному пункті "Зеніт". Цю помилку потрібно виправити обов'язково. Це держава повинна зробити", — наголосив Колесник.

Колесник хоче, щоб Зеленський виправив помилку попередника щодо батальйону "Кривбас"

Раніше омбудсменка Людмила Денісова повідомила, скільки українців хочуть повернути через обмін з ОРДЛО.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання