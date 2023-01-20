Бійцям потрібна не тільки зброя: у Луцьку подбали про своїх земляків, які протистоять ворогові на фронті

Луцька міська рада та благодійний фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" відправили для українських бійців на передову форму та зимове взуття. Для воїнів 14-ї бригади ЗСУ, в якій здебільшого служать земляки з Волині та Луцька, вдалося відправити уже 4 тисячі 400 комплектів одягу та берців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Форму та взуття відшивали на двох місцевих підприємствах. Робили це максимально швидко, попри постійні відключення електроенергії.

Зимове взуття, яке повезуть на передову, виготовлене на совість. Берці теплі, виготовлені із водонепроникного матеріалу та міцні, захищають ноги не тільки від холоду, але й від проколів та осколків - виробники продумали усе до дрібниць.

Поруч із великими розмірами – маленькі, призначені для наших захисниць.

"У наших лавах служить дуже багато жінок, тому взуття – від 36 розміру. Так само передаємо і форму менших розмірів", - зауважила голова правління благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" Катерина Шкльода.

Спільним проєктом міської ради та благодійників передбачено придбання 5000 комплектів форм для наших військовослужбовців. Адже нашим воїнам на фронті потрібна не тільки зброя та боєприпаси.

"Дуже швидко зношується форма, тому що там постійно болото, мороз, сніг", - зауважив військовослужбовець Нікіта Бланков, який буде супроводжувати вантаж для своїх побратимів.

Чергову партію – дві тисячі комплектів – відправляють воїнам 14-ї бригади.

"Абсолютна більшість 14-ї бригади – це наші волиняни, понад 50% - це лучани. Особливо приємно допомогти землякам", – наголосив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Решту берців та форми передадуть військовим уже найближчим часом.

Нагадаємо, у Луцьку мати загиблого бійця передала на ЗСУ мільйон гривень , які отримала після смерті сина на війні.

Читайте також: