"Бійцям сточували зуби напильником та відбивали геніталії електричним струмом" - Колесник про полонених

Якою була ціна звільнень та які факти досі замовчувались.

10 червня на телеканалі "1+1" обговорюють блокування звільнення полонених та обмін під телекамери.

Своєю думкою під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" поділився куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник.

"Як можна торгувати під час того, як твої бійці, твої громадяни, у 2014-2015 роках взагалі у зінданах сиділи, в ямах, у підвалах. З них знущалися, напильником сточували зуби, відбивали геніталії електричним струмом. Я, до речі, дуже вдячний каналу і Мар'яні Бухан, що в цьому році вийшов дуже якісний - страшний, але якісний репортаж про "Ізоляцію". Парадоксально: на 8-му році війни тільки зараз почали порушувати карні справи по тих "м'ясниках", - розказав Колесник.

Спікер акцентував, що "Ізоляція" - це колишній артцентр, з якого зробили катівню у страшному вигляді:

"Коли читаєш тих, хто пройшов це, коли слухаєш їхні відео, взагалі не вкладається в голові, що таке може бути, по-перше, у 21-му сторіччі, по-друге, в Україні. І карні справи почали порушувати тільки після репортажу "плюсів". Куди це годиться?", - зазначив Микола Колесник.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти 6 разів відкривали вогонь: один боєць отримав поранення. Терористи відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Старогнатівки, Водяного.

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