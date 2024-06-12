Бійка біля військкомату в Одесі: версії медиків та працівників ТЦК, подробиці скандалу

Справу про бійку біля військкомату в Одесі розслідують військова прокуратура та поліція. Напередодні там сталися сутички між працівниками Центру комплектування та медиками екстреної допомоги. Із використанням палиць і сльозогінного газу. Бригаду "швидкої" викликав чоловік, який скаржився, що його побили й утримують у ТЦК. Пацієнта медикам забрати не дозволили.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Конфлікт біля військкомату в Одесі: версія медиків

Бригада 4-ї підстанції швидкої допомоги отримала виклик на планшет від 36 річного чоловіка. Той повідомив, що його примусово доправили до ТЦК і побили. Лікар з фельшером оглянули пацієнта та наполягали на госпіталізації – у чоловіка були садна на голові, забиття грудної клітки та підвищений тиск. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Але військові не лише не дозволили забрати пацієнта, виходити з приміщення заборонили і бригаді, розповіли медики.

Швидка в Одесі

"Співробітники ТЦК відмовили у госпіталізації його до лікувального закладу аргументуючи це тим, що їх медик оглянувши даного потерпілого визначив що йому госпіталізація не потрібна", - каже фельдшер Богдан Величко.

"Ми вже погодилися, злякалися сказали - добре ми не будемо госпіталізувати пацієнта, хоча ми не маємо права робити, ми обовʼязково повинні виконувати свою роботу як медики. Ми попросили щоб вони нас випустили з території без нього", - каже лікарка швидкої медичної допомоги Вікторія Гончар.

Одеські медики

Але сидіти в ТЦК черговій бригаді довелося чотири години, каже лікарка. Зрештою подзвонили на 103 і попросили допомоги колег. На місце прибули спецавтівки з бригадами одразу з трьох підстанцій. Невдовзі і почалися сутички. Хто їх спровокував з’ясовує військова прокуратура. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство.

Що кажуть у ТЦК

В обласному ТЦК заявили – співпрацюють зі слідством. Медиків утримували, бо ті відмовлялися надати свої посвідчення. А пацієнта не дозволяли забрати, бо діагноз швидкої не підтвердили лікарі ВЛК. То ж виникла підозра, що дані особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби.

Окрім того зазначили, що на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули і невідомі цивільні, які й спровокували бійку. Врешті бригаду швидкої таки випустили, а от доля пацієнта який звертався по допомогу наразі невідома.

Обставини інциденту окрім прокуратури вивчає і одеська поліція. Вже встановили та опитали свідків та очевидців. Деяких учасників запросили до відділення. Зокрема, перевіряють, чи не могла бійка бути штучно спровокованою, щоб підривати мобілізацію і створити картинку для ворожих телеграм-каналів. Вони її звісно ж, підхопили і масово тиражують.

Бійка біля ТЦК

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