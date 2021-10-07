Бійка через медичну реформу: пацієнтка – в нейрохірургії, медпрацівниця - під слідством

Бійка через медичну реформу: пацієнтка – в нейрохірургії, медпрацівниця - під слідством

Робота медичної амбулаторії, на яку витратили 6 мільйонів, викликає нарікання в селян.

У селі Криничуватка на Кіровоградщині місцеві мешканці вимагають організувати нормальну роботу медичної амбулаторії, яку кілька років тому з пафосом відкрили. Медики ж кажуть, що утримувати таку установу нерентабельно. Від суперечок через медичну реформу дійшло до бійок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Мешканка села Юлія Касимова опинилася в лікарні після того, як поскаржилася на медичну амбулаторію і зустріла на вулиці її працівницю. Каже, що санітарка напала на неї, вирвала з рук мобільний телефон і розбила його зі словами: “Щоб ти більше не дзвонила! Чого ти добиваєшся?”. А тоді схопила селянку за шию, після чого вона втратила свідомість.

За словами завідувача нейрохірургічним відділенням Кіровоградської обласної лікарні Ігоря Ярошенка, потерпілу госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою і травмою шиї із декомпресією кровообігу по хребцевій артерії.

В амбулаторії, де наразі працює лише фельдшер та санітарка, факт бійки не заперечують, але наголошують, що інцидент виник в неробочий час і до діяльності установи не має ніякого стосунку.

“Я вже давно хотіла цю бесіду з нею провести. Постійно дзвонить начальству моєму і жаліється”, - пояснила суть конфлікту молодша медична сестра Марина Цермолонська.

Як виявилося, Юлія скаржилася на відмову у медичній допомозі. І таких як вона - у Криничуватці чимало. “До обіду вони працюють, а після обіду можна голим бігать - ніде нікого не знайдеш…” - жаліється жителька села Олена Коломієць.

Конфлікти виникають навколо цієї амбулаторії практично щодня. Заклад відкрили понад два роки тому за 6 мільйонів гривень із державного бюджету. Однак фактично амбулаторія не працює і місцеві мешканці змушені їздити за медичною допомогою в сусідній райцентр.

“Нам надали нову геть машину, яку потім забрали. Сімейний лікар зразу приїжджав, а потім перестав. Комп’ютер були надали – забрали, і принтер забрали. Нащо тоді був той весь пафос?” - дивується староста села Віра Хрущ.

В Устинівській лікарні, якій підпорядкований цей заклад, пояснюють, що в амбулаторії не рентабельно утримувати лікаря на таку кількість населення. “А машину забрали тому, що вона обслуговує не лише одне село, а Устинівський район”, - зауважила завідувачка медичного закладу Любов Саприкіна.

В обласному управлінні охорони здоров‘я кажуть, що машиною та майном амбулаторії Устинівська лікарня може розпоряджатися на власний розсуд, але позбавляти селян лікарської допомоги – права не мають

“Ми проконтролюємо, щоб в цій амбулаторії з‘являвся лікар для огляду своїх пацієнтів, які підписали з ним на договірних умовах декларацію”, - пообіцяв начальник управління Олег Рибальченко.

Із медсестрою, яка зчинила бійку, розбиратимуться правоохоронці. Поліція вже відкрила провадження про завдання тілесних ушкоджень пацієнтці, яка замість допомоги в амбулаторії, отримала травми.

Новини України: у селі Криничуватка побилися через медичну реформу

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