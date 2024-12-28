Бійка через паркомісце: у Запоріжжі сусіди не поділили стоянку, у постраждалого — численні травми і поранення

Бійка через паркомісце. У Запоріжжі сусіди не поділили стоянку для своїх автомобілів — конфлікт переріс у сутичку. Почубились 43-річний чоловік та 25-річний ветеран війни.

Із травмами обличчя та ножовими пораненнями останнього ушпиталили до місцевої лікарні. Більше розповіла кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Ледве пересувається, обличчя в синцях — це 25-річний Дмитро Панков — колишній боєць 110-ї бригади територіальної оборони, а нині волонтер.

Бійка через паркомісце у Запоріжжі / Скриншот із відео ТСН

Розповідає: в лікарні опинився через свого сусіда. А точніше через ось це місце біля будинку, яке для паркування своїх жигулів облаштував сусід.

“Ми побачили записку з погрозою у матерній формі, щоб я прибрав авто з “власного” паркувального місця, я подумав — зранку приберу, мені не принципово”, — каже Дмитро Панков.

Але ввечері пролунав дзвінок у двері. То був той самий сусід.

“Відкрив, одразу я отримав удар і втратив свідомість, впав і мене почали буцати ногами. У мене зламане по суті лице, закуплено 9 титанових пластин і шарніри для них. Плюс у мене ножове поранення у ногу”, — каже Дмитро Панков.

Чоловік, який влаштував бійку через паркомісце, нині двері не відчиняє. Його авто стоїть внизу — на тому самому місці розбрату.

Свідків інциденту нема. Сусіди кажуть, у той вечір нічого не бачили. Але додають: через оте саме паркомісце сусід лізе битись не вперше.

В поліції відкрили провадження за статтею “Умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості”. За це кривднику загрожує три роки за гратами.

Бійка через паркомісце у Запоріжжі / Скриншот із відео ТСН

“Фігуранту готується повідомлення про підозру одразу після висновку судово-медичної експертизи”, — повідомила речниця ГУНП у Запорізькій області Ганна Ткаченко.

Тим часом бійка за парковку — у місті не перша. Подібний інцидент стався два місяці тому, кажуть у мерії.

“На площі Базарній приватні машини встановлюються просто на пішохідній зоні і людина зі своєю позицією — як воно повинно бути — зробив зауваження, за що був побитий на місці і отримав певні травми”, — розповів радник міського голови Дмитро Пирог.

Наразі потерпілий волонтер готується до операції на обличчі. Далі на нього чекає реабілітація, яка триватиме щонайменше місяць.

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