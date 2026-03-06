ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Бійка під час перевірки документів у Києві: що сталося

У поліції Києва прокоментували інцидент на Троєщині.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Поліція

Поліція / © Національна поліція України

У Києві сталася бійка між цивільними громадянам та працівниками поліції і ТЦК. Інцидент стався на вулиці Бальзака на Троєщині. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи відповідне відео.

На опублікованих кадрах справді видно, що чоловік виривається від людей у військовій формі та поліцейських, а йому допомагають троє чоловіків: один штовхав двері мікроавтобусу, а двоє вели суперечку з правоохоронцями, в одного з чоловіків у руках був кийок.

Чоловік, який вирвався з автівки швиденько пішов з місця події разом з жінкою, яка підбігла з букетом квітів в руках до мікроавтобуса.

А двоє цивільних чоловіків продовжили агресивну суперечку з поліцейськими. Один з правоохоронців вийняв з кобури зброю, а потім задув чоловіка газом. Після чого цивільні відійшли від мікроавтобусу.

У поліції Києва нам повідомили, що зброя під час інциденту на Бальзака не застосовувалась.

«Під час перевірки облікових документів у чоловіка виник конфлікт з перехожими. Нікого не затримували», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту на Донеччині. Жінка, завербована російськими спецслужбами, планувала підірвати будівлю ТЦК, а після атаки втекти за кордон.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie