Бійка під час перевірки документів у Києві: що сталося

У Києві сталася бійка між цивільними громадянам та працівниками поліції і ТЦК. Інцидент стався на вулиці Бальзака на Троєщині. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи відповідне відео.

На опублікованих кадрах справді видно, що чоловік виривається від людей у військовій формі та поліцейських, а йому допомагають троє чоловіків: один штовхав двері мікроавтобусу, а двоє вели суперечку з правоохоронцями, в одного з чоловіків у руках був кийок.

Чоловік, який вирвався з автівки швиденько пішов з місця події разом з жінкою, яка підбігла з букетом квітів в руках до мікроавтобуса.

А двоє цивільних чоловіків продовжили агресивну суперечку з поліцейськими. Один з правоохоронців вийняв з кобури зброю, а потім задув чоловіка газом. Після чого цивільні відійшли від мікроавтобусу.

У поліції Києва нам повідомили, що зброя під час інциденту на Бальзака не застосовувалась.

«Під час перевірки облікових документів у чоловіка виник конфлікт з перехожими. Нікого не затримували», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

