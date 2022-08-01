Бійка священників на Вінниччині: нападник шкодує лише, що вдарив "мало", і пояснив, що спровокувало його реакцію

Бійка панотців зчинилася на кладовищі, коли у селі Яланець прощалися з 42-річним Олександром Зінівим. Чоловік загинув у бою під Миколаєвом, був сиротою, тому людей на цвинтарі небагато , йдеться в ТСН.

Відспівував загиблого настоятель тутешньої церкви Московського патріархату отець Анатолій, але на похорон прийшов і капелан Михайло Вознюк з ПЦУ. Не приховує - робив колезі зауваження, бо той, мовляв, поминав покійного неправильно.

«Ми відспівуємо убієнного героя Олександра, а не Алєксандра, то я звернув увагу, що треба молитися за Олександра, він в Україні», - каже настоятель храму нерукотворного образу Христа Спасителя ПЦУ Михайло Василюк.

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А коли слово взяв вже капелан - знервований отець Анатолій накинувся на нього з вівтарним хрестом. Досі не може відійти від пережитого, каже отець Михайло. Запевняє, якби вчасно не зреагував - важкий хрест поцілив би йому у голову. «Особисто для мене - це принизливо, що священик бере хрест і використовує його не за призначенням. Ми всі люди, маємо тіло і, не дай Боже, був би точний удар, щоб ти тоді було?», - додає от. Михайло Василюк

Те, що двічі перехрестив опонента важким хрестом отець Анатолій визнає. Все через те, пояснює, що капелан постійно його обзиває попом, от і не стримався. «Починають мене травити, ти «московський піп», «ти не такий». Я прошу схаменися, ти мені в діти годишся. Мені дуже це боляче, хто б я не був, чи я китайський чи я польський, я людина насамперед», - твердить настоятель храму УПЦ МП села Яланець Анатолій Дудко.

У поліції відкрили одразу два кримінальних провадження - за навмисне нанесення тілесних ушкоджень і хуліганство. «Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», - зазначають в поліції.

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На питання чи кається отець Анатолій відповідає не роздумуючи. «Чесно сказати? Трохи жалкую, що мало. Ну що мені зроблять? Ну посидять мене, дадуть три-чотири роки», - каже священник.

В поліції кажуть, отець Анатолій теж написав заяву на опонента. Більше того, його парафія обіцяє судитися з отцем Михайлом. «Відколи з'явився священик ПЦУ , регулярно принижує нас, не знаю, хто йому таке право дав. Регулярно називає нас «московськими попами», «кацапським», показує «чемодан, вокзал, Москва», - пояснює благочинний УПЦ МП Томашпільського району Василь Лазарець.

Тим часом у селищній раді вирішили священникам більше слова не давати. «Виступає староста, я, військова адміністрація, комісар, рідні, які питання, а батюшки нехай моляться в церкві», - каже голова Томашпільської ОТГ Валерій Немировський

Натомість капелан каже, і далі ходитиме на прощання. Свого кривдника переконує, вже простив, хоч той і не приходив перепрошувати.

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