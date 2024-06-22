Бійка у Дніпрі між ексвійськовим та охоронцями Тищенка: реакція ОП, поліції та версія нардепа – подробиці скандалу

У Дніпрі під час влаштованої нардепом Миколою Тищенком "облави на ботоферми" сталася бійка між його охоронцями та ексвійськовим.

У Дніпрі 20 червня сталася бійка між ексвійськовим Дмитром Павловим, який гуляв з новонародженою дитиною і дружиною та охоронцями народного депутата Миколи Тищенка. Після того, як відео опублікували у Мережі – скандал набрав обертів. На подію відреагували керівник ОП Андрій Єрмак та поліція.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про подію.

Версія нардепа Тищенка

Після розголосу події Микола Тищенко заявив, що приїхав до Дніпра нібито перевірити інформацію про діяльність "ботоферм" та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців.

Як видно на опублікованих у місцевих пабліках кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка. На одному з наступних відео там з’явився і нардеп Тищенко.

На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про "припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько 300 людей".

За його словами, всі вони були затримані, з ними працює поліція. Тищенко також заявив, що військовий нібито чинив спротив, й мовляв, через це конфлікт переріс у затримання.

Він заявив, що військовий "є начальником безпеки ботоферми" й "разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського". Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним. Мовляв, в нього "немає охорони".

В поліції наголосили: ні місцеві, ні правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків.

Однак, судячи із запису, причиною сварки, а потім побиття та одягання кайданків на військового, стало те, що нардеп гуляв містом у військовій формі. При цьому він не є ані чинним військовим, ані ветераном.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ДНІПРІ ПОБИЛИ ВІДОМОГО ВІЙСЬКОВОГО! У нападі звинувачують охорону нардепа Тищенка!

Що кажуть в поліції

Речниця ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська у коментарі сайту ТСН.ua. повідомила, що на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

"Зараз з'ясовуються обставини", - додала вона.

Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом конфлікту у центрі Дніпра.

За інформацією правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Інцидент стався 20 червня, близько 13:456 на пр. Яворницького у Дніпрі.

За даним фактом слідчими відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Дмитра Павлова

Дмитро Павлов – колишній військовий. Чоловік воював у спецпідрозділі Kraken Головного управління розвідки МО. У Kraken підтвердили цю інформацію. Там наголосили на необхідності реального встановлення справедливості.

"За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом", – зазначили у спецпідрозділі.

У відкритих джерелах зазначається, що Павлов – житель Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі KRAKEN, брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині.

В Раді згадали цікаву заяву Тищенка напередодні скандалу

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що Микола Тищенко був єдиним нардепом, хто відкрито став на захист генпрокурора Андрія Костіна після скандалу з його заступником Дмитром Вербицьким.

"Цікавий момент. Він (Тищенко – Ред.) вчора єдиний, хто прямо відкрито встав на захист Генпрокурора та Вербицького. Вийшло правда, мʼяко говорячи, так собі, але як ви думаєте, чи бувають такі співпадіння? Цікаво, така любов до прокурора автоматично гарантує безкарність?", – зазначив Железняк.

Також Ярослав Железняк опублікував стенограму виступу Тищенка у Раді, де той заявляє, що "не розуміє, чому у такий складний для держави час нападають на генпрокурора".

"Це штучне створення конфлікту на сміх нашому ворогу – Росії. І сьогодні атакувати генпрокурора у такий складний час – це ганьба", – заявив Тищенко.

Єрмак жорстко відреагував на скандал із Тищенком

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на побиття охоронцями нардепа Тищенка колишнього бійця "Кракена". Він назвав поведінку народного депутата – "абсолютно ганебною".

Єрмак також підтвердив, що знає Тищенка давно і що дійсно хрестив його сина.

"Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", - наголосив Єрмак.

Що відомо про помічницю Тищенка, яка була з ним у Дніпрі

На резонансному відео з Дніпра фігурує помічниця нардепа Миколи Тищенка – Евеліна Андрієвська.

Як пише OBOZ.UA дівчина потрапила до бази "Миротворця" та отримала подяку від Головного управління розвідки.

Помічниця Тищенка була студенткою Київського національного торговельно-економічного університету. Вона має чотири дипломи.

Під час боїв та окупації на Донеччині вона ще жила в місті та готувалася до вступу в університет.

Як зʼясували журналісти, 2015 року Евеліна Андрієвська, яка була тоді студенткою, зробила репост із проросійського пабліку зі звинуваченням України в обстрілі своїх же територій. Андрієвська написала про "крапку в довірі та надії" жителів окупованого Донецька.

Пост Евеліни Андрієвської / Фото: скриншот

Після окупації Росією Донецька, Евеліна продовжила приїжджати до рідного міста.

Свою проукраїнську політичну позицію українка почала демонструвати пізніше. В профілі студентки почали зʼявлятися фото з синьо-жовтими прапорами, привітання з державними святами, фото з військовими та політиками.

У подяці від ГУР йдеться, що Андрієвська допомагала армії та має стійку громадянську позицію.

Евеліна Андрієвська з очільником ГУР Кирилом Будановим / Фото: скриншот

Андрієвська супроводжувала Миколу Тищенка у поїздці до Дніпра. На відео видно, що вона активно сперечається у сережках, схожих на модель від люксового бренду Van Cleef вартістю 4450 євро.

Прикраси Евеліни Андрієвської / Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві працівниця РАЦСу "одружилася" зі зниклим воїном і заробила на цьому 1 млн грн.

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