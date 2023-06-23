Бійка з правоохоронцями під зруйнованою багатоповерхівкою в Києві: що відбувається на місці НП

Минув другий день після фатального витоку газу в столичній багатоповерхівці, внаслідок вибуху тоді загинуло троє людей, п’ятеро опинилися у лікарні. У п’ятницю, 23 червня, рятувальники все ще розбирали завали і запускали мешканців забрати речі з уцілілих квартир. Утім, не минулося без конфліктів. Поки одні жителі будинку спокійно чекали своєї черги, хтось влаштував з правоохоронцями словесну перепалку, а далі - в хід навіть пішли кулаки.

Чим усе завершилось і як нині виглядає місці трагедії, йдеться у сюжеті ТСН.

Другий день рятувальники розбирають завали. Те, що колись було вікнами і стінами – тепер звисає і гойдається на вітрі. Це все необхідно зачистити, щоб залишки конструкцій не звалилися комусь на голову.

Мешканців виселили ще вчора, а нині вони чекали нагоди, щоб зайти в середину. Утім – є нюанс. У цьому будинку лише один під’їзд. Наразі забрати речі людей пускають лише в ліву його частину, праворуч – де й стався вибух – працюють рятувальники.

Зрештою, забирати там майже й нічого. Деякі помешкання в цій частині будинку вигоріли дощенту, інші – залило водою під час гасіння.

Найбільше постраждали оселі від 6 до 8 поверху. Подекуди зі стелі звисають шматки бетону. Щоб вся конструкція не впала повністю, рятувальники встановили спеціальні підпірки.

У крайній 4-кімнатній квартирі стелі немає зовсім, як і підлоги. Саме в її руїнах напередодні знайшли тіла людей. Рятувальники кажуть, що тепер складно зрозуміти, де саме був епіцентр вибуху, бо схожі руйнування одразу на кількох поверхах.

Квартири в будинку розташовані коридорним типом, найімовірніше - рвонуло десь у кутових оселях і вибухова хвиля, увірвавшись в загальні коридори, пройшла вглиб будинку майже повністю. Дорогою – вдавлювало двері до сусідніх помешкань і навіть повиносило двері ліфта.

Тих мешканців, чия квартира відносно уціліла, у супроводі рятувальників та правоохоронців по черзі запускають забрати речі. Люди поспішають забрати одяг, витирають з підлоги воду.

Комусь позаливало техніку, комусь меблі, а комусь і документи. Повернуться додому господарі не скоро. Прибирають те, що може зіпсуватися. Потім замикають оселі на ключ і під запис правоохоронців складають перелік пошкодженого.

Мешканці виходять з осель із валізами і клунками, дехто виносить хатніх тварин.

У черзі, щоб зайти до будинку, не минулося без перепалки. Знервованих мешканців психологам вгамувати не вдається. Люди кидаються на правоохоронців з кулаками, якась жінка б’є поліцейських, чоловік з явними ознаками стресу кусає правохоронця за лікоть. За напад на поліцейського його таки затримують і виносять з будинку - за руки і ноги.

У натовпі забіяк засуджують та водночас – жаліють. Історія в них непроста: переселенці з Маріуполя спершу поїхали до Запоріжжя, а потім до Києва.

Коли люди заберуть свої речі, будинок правоохоронці зачинять на експертизу. Скільки вона триватиме, невідомо. Фахівці мають встановити: чи підлягає будинок подальшій експлуатації конструкції і чи можна відновити його конструкцію.

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