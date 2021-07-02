Бійки із поліцією та заблокована дорога: в захисників прав ЛГБТ в Тбілісі летіли яйця, пляшки та каміння

Бійки із поліцією та заблокована дорога: в захисників прав ЛГБТ в Тбілісі летіли яйця, пляшки та каміння

Поліція зробила живий коридор для того, щоб усі учасники "Тбілісі-прайду", серед яких посли Великобританії, Німеччини, Іспанії, змогли поїхати з клубу.

У Грузії затримали двадцять протестувальників, які намагалися зірвати "Тбілісі-прайд". Захисники прав ЛГБТ в одному із клубів організували показ фільму під назвою "Марш гідності". Туди прийшли і праворадикали.

Про це йдеться 2 липня у сюжеті ТСН.19:30.

Спочатку вони заблокували дорогу біля будівлі, а потім в активістів полетіли яйця, пляшки та каміння. Під гарячу руку праворадикалів потрапив і дипломат посольства США у Тбілісі. У нього влучили яйцем. Поліція зробила живий коридор для того, щоб усі учасники "Тбілісі-прайду", серед яких посли Великобританії, Німеччини, Іспанії, змогли поїхати з клубу. У понеділок представники ЛГБТ планують провести марш.

Нагадаємо, що в американському штаті Флорида в суботу, 19 червня, вантажівка в'їхала у натовп під час гей-параду в межах фестивалю Stonewall Pride Parade & Street Festival в Вілтон-Менорсі.

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