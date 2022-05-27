Біженці і продовольча криза: Арестович розповів, як РФ маніпулює Заходом, щоб вплинути на Україну

Біженці і продовольча криза: Арестович розповів, як РФ маніпулює Заходом, щоб вплинути на Україну

Росія вдається до шантажу і маніпуляцій, щоб зняти санкції і перешкодити постачанню зброї до України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія намагається впливати на України через тиск на Захід.

Про це він розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, РФ шантажує Захід біженцями, які через продовольчу кризу будуть змушені тікати з країн Близького Сходу та Північної Африки. Саме ці регіони багато в чому залежать від продовольства з України.

"Розігрується продовольча карта, яка загрожує повторення 2015 року в Європі — мільйони біженців, падіння національних урядів на основі хлібних бунтів у країнах Північної Африки, розхитування ситуації до такої степені, що Франції чи Німеччина знову візьмуться за голову і почнуть вирішувати кризу біженців. І Росія прямо погрожує", – зазначив представник ОП.

Саме тому РФ вдається до шантажу і маніпуляцій, щоб зняти санкції.

"Вони (росіяни. – Ред.) зрозуміли загрозу. Лавров сказав: "Ви зніміть з нас санкції, а ми відкриємо українські порти і недопустимо продовольчої кризи", – каже Арестович.

Також глава російського МЗС Лавров сказав, що постачання зброї, за допомогою якої можна завдавати ударів по території Росі стануть кроком ескалації. Арестович пояснює такі заяви тим, що росіяни вкрай бояться постачання Україні MLRS (американська реактивна система залпового вогню).

"MLRS з дальністю від 80 км кардинально змінять правил гри. Ми втратили можливість завдавати ударів по російських тилах – позакінчувалися відповідні снаряди і ракети, їх дуже мало. І для нас дуже важливі поставки зброї, яка здатна "виносити" російські тили. Адже тоді темпи наступу російської армії значно просядуть. І ні про які захоплення Сєвєродонецька, Краматорська чи Запоріжжя не може йти мови. Саме цю здатність ми втратили декілька тижнів назад, а Захід не зміг нам її надати. Захід складає найскладніший екзамен на свою адекватність і поки що він його завалює", – пояснив радник керівника ОП.