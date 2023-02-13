Біженці із близьких до Росії сіл шукають прихистку в "безпечнішому" Харкові: люди радіють воді і житлу не в погребах

150 тисяч переселенців за час війни знайшли прихисток у Харкові. Зараз найбільше людей з прикордонних Куп’янська та Вовчанська - вони покидають свої домівки, аби вберегти життя, ці райони під безперервним ворожим вогнем, йдеться в ТСН.

Гуртожитки, де раніше вирувало студентське життя, стали домівкою для людей з гарячих точок, в кожному по три сотні родин. Влада Харкова закликає людей з небезпечних міст не наражати себе на небезпеку, кажуть: тут місць вистачає. “Хтось кудись виїздить, не хоче залишатися, тому що різні чутки, бахи, прильоти. Не всі витримують. Когось запросили, хтось знайшов роботу за кордоном. Тобто дуже велика міграція. І сказати, що прямо настане той час, коли нікуди вже буде приймати - я думаю, такого не буде. Потенційно в тих гуртожитках, з якими ми працюємо, 4 200 місць. Сьогодні ми займаємо 3 100 місць”, - розповідає у міськраді.

Крім того сотні переселенців оселилися у домівках харків’ян, які отримують компенсації за прихисток від держави. Зараз найбільше евакуйованих з Куп’янського району - через постійні обстріли та чутки про ймовірний повторний наступ росіян.

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Микола Іванович разом з дружиною жив у селищі Гатище за 3 кілометри від Росії. Кілька місяців ховались у погребі від обстрілів допоки не прилетіло в їхнє подвір’я. “Розбомбили нам гараж, кухню. Корову вбили. Сарай. Снаряд упав під дім. Так і досі лежить. Терпіли, терпіли, але вже в нас не було сил терпіти. У слід нам стріляли, ледь нас вивезли”, - розповідає подружжя.

Втікаючи з-під обстрілів вони схопили з собою лише фото дітей та одяг на перші дні. У Харкові ж волонтери привезли усе необхідне - посуд, їжу, речі. Після життя у погребі радіють опаленню та гарячій воді. Найбільше мріють про повернення додому і аби діти, онуки та правнуки приїхали в гості.

Карина та Олег місяць як виїхали з Куп’янська, аби вберегти майбутнього сина, він має народитися у квітні. “Медиків нема, лікарні всі зруйновані. Тому це була причина виїзду. Якби не вагітність, я б напевно і не виїхала б. Ми до останнього тягли вже”, - каже Карина.

У пакунках від волонтерів для них дитячі речі. “Це нам поліція привезла. Все нове і памперси. Для новонароджених вже до лікарні приготували”, - показує майбутня мама.

Про життя в окупації та під обстрілами воліють не згадувати. “Ми не спали взагалі, ми жили у погребі. Спасибі волонтерам, що буржуйки привозили. А тут так взагалі – і морально і фізично допомагають. І волонтери та психологи приїжджають”, - розповідає пара.

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